Ondernemers zetten zich schrap: winkels dichtgetimmerd en leeggehaald

NOORD-HOLLAND - In Haarlem en in de IJmond bestaat onder winkeliers grote vrees voor nieuwe rellen en plunderingen. Veel ondernemers zijn daarom vanmiddag begonnen met het dichttimmeren van hun winkel.

Dit gebeurt onder meer in Haarlem, IJmuiden, Heemskerk en Beverwijk . Op sociale media gaan oproepen rond om deze week opnieuw de straat op te gaan om te rellen. Hierbij worden locaties door heel Noord-Holland genoemd.

"Iedereen is heel bang voor schade aan zijn zaak en plunderingen", zegt Ad Ketels van de ondernemersvereniging van het Marsmanplein in Haarlem-Noord. Ook in 'zijn' winkelcentrum worden inmiddels winkels gebarricadeerd. "Ik opende vanochtend mijn Whatsapp en er zaten meer dan 50 ondernemers in die ongerust zijn. "

Eerder dicht

Een kinderdagverblijf in Haarlem-Noord heeft besloten eerder dicht te gaan. Alle ouders zijn ingelicht met het verzoek of ze voor 16.30 uur hun kinderen komen ophalen.

"Je wilt het niet hebben dat er wat gebeurt", aldus een medewerker. "Ouders hebben gelukkig alle begrip. Het is ook in het belang van de kids. Hoe ga je het ze uitleggen? Wapens, maskers: dat wil je je kinderen niet mee laten maken."

