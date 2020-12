Groot deel Beverwijk wordt risicogebied: politie mag fouilleren en auto's doorzoeken

De maatregel geldt in ieder geval tot 3 januari en geeft agenten de mogelijkheid om preventief te kunnen fouilleren, voertuigen te doorzoeken en dat er snel opgeschaald kan worden als jongeren toch komen rellen.

Ook in een deel van Heemskerk gelden de maatregelen, gezien het Europaplein op de grens tussen de twee plaatsen ligt. Gisteravond werden daar naar alle waarschijnlijkheid rellen voorkomen.

Naïef

Via social media was een oproep verspreid onder jongeren om te komen rellen met zwaar vuurwerk in het gebied, als reactie op de de rellen in Velsen-Noord. Er werden gisteren zes mensen aangehouden. Volgens de burgemeester werd daarnaast zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Ook is er een 'flink aantal' bekeuringen uitgedeeld.

"Gisteravond hebben wij forse inzet gepleegd in dat gebied, ik mag wel zeggen met succes", vertelt burgemeester Smit. "De oproep tot rellen zoals die was, is uitgebleven - al blijft het dramatisch dat er zo veel inzet nodig is. Er zijn zes mensen aangehouden, veel bekeurd en er is ook vuurwerk in beslag genomen."