Woede en angst door reljeugd in Velsen-Noord: “Gigantisch uit de hand gelopen”

VELSEN-NOORD - De rust keert langzaam terug in Velsen-Noord na een avond die volledig in het teken stond van rellende jongeren, vuurwerk en de Mobiele Eenheid. Inwoners vertellen tegenover NH Nieuws dat de situatie erg beangstigend was. "Dit is gigantisch uit de hand gelopen."

De jongeren waren afgekomen op een oproep op sociale media om te komen rellen in het dorp. Rond 17.00 uur sloeg de vlam in de pan toen een groep van ongeveer 40 man in de buurt van het Stratingplantsoen vuurwerk begon af te steken. Ook werden afzettingen vernield en moest een supermarkt zelfs noodgedwongen de deuren sluiten, omdat er vuurwerk naar binnen werd gegooid. De angst zit er nog goed in en veel inwoners willen vanavond niet voor camera verschijnen. "Ik was boodschappen doen, ik vond het zeer beangstigend", vertelt een buurtbewoonster. "Een man heeft me veilig naar m'n straat toegelopen. Dit was best wel een beetje eng." 'Hele week al onrustig' Bewoners van een ouderencomplex waren getuigen van de rellen. Zij stonden lange tijd voor het raam te kijken, terwijl ze door familieleden of vrienden gerust gesteld werden. "Ze zijn boos, geschokt en er helemaal klaar mee", vertelt een man wiens moeder in het gebouw woont. "Het is al de hele week onrustig." Tekst gaat door onder de foto

De oorzaak van de rellen is nog onduidelijk. Volgens berichten op sociale media zou het gaan om een protest tegen het vuurwerkverbod. De politie was op de hoogte dat er iets stond te gebeuren in Velsen-Noord. Uiteindelijk keerde de rust enigszins terug toen burgemeester Frank Dales een noodbevel uitgaf: "Blijf binnen als er geen aanleiding is om op straat te zijn". Ook werd de Mobiele Eenheid ingeschakeld. Het is nog onbekend hoeveel jongeren zijn opgepakt. De politie meldt vanavond dat in ieder geval één 15-jarige jongen is aangehouden. Meer onrust Het is al langer onrustig in de regio. Afgelopen weekend was er een demonstratie voor het gemeentehuis van Velsen in IJmuiden. Toen ging het om een onaangekondigde demonstratie tegen de coronamaatregelen.