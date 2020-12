Noodbevel na onrust in Velsen-Noord: "Blijf binnen"

VELSEN-NOORD - In Velsen-Noord zorgen jongeren voor onrust. De politie kreeg om 17.00 uur de eerste meldingen binnen van overlast en het afsteken van vuurwerk. Inmiddels is er veel politie aanwezig en heeft de burgemeester een mondeling noodbevel afgekondigd: 'Blijf binnen als er geen aanleiding is om op straat te zijn.' Ook is de Mobiele Eenheid (ME) ingezet.

De gemeente Velsen heeft op Twitter laten weten dat het noodbevel is afgegeven, omdat de politie zijn werk niet langer veilig kan uitvoeren. "De politie treedt nu op en versterking is onderweg. Het dringend advies is om uit de buurt en binnen te blijven."

Vandaag werd via sociale media al opgeroepen om vanavond te gaan rellen in Velsen-Noord. Burgemeester Frank Dales reageerde hierop bij NH Radio. "Ik heb er vertrouwen in dat als er iets in Velsen-Noord georganiseerd gaat worden, dat we daar ook de juiste maatregelen al voor hebben genomen."

IJmuiden

Dit weekend was er voor het gemeentehuis van Velsen in IJmuiden nog een onaangekondigde demonstratie tegen de coronamaatregelen. Deze groepering lijkt niets te maken te hebben met de rellen die vandaag zijn aangekondigd. "Afgelopen weekend is het relatief goed gegaan in IJmuiden met de demonstratie", zei de burgemeester. "We zijn elke keer niet verrast. We hebben onze methodes om voorkennis te hebben voor wat er gaat gebeuren. En de politie en gemeente nemen maatregelen zodra we die kennis hebben."

Burgemeester Dales baalt wel dat die maatregelen nodig zijn. "Het is wel vervelend in deze tijd. Het is een beetje een kat-muis-spelletje en dat is zonde van alle tijd en energie."