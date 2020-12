Ruim twintig boetes en 80 jongeren gecheckt bij uitgebleven vuurwerkrellen

ALKMAAR - Tijdens de massale politieactie gisteravond in de Alkmaarse wijk De Mare, vanwege de aangekondigde vuurwerkrelschoppers, zijn ruim twintig bekeuringen uitgedeeld voor verschillende vergrijpen. Daarnaast zijn er tachtig jongeren staande gehouden, van wie de persoonsgegevens zijn genoteerd en gecontroleerd. De politie spreekt van een 'lik-op-stuk'-actie voor iedereen die daar niks te zoeken had. De vuurwerkrellen bleven uiteindelijk uit, maar er loopt een politieonderzoek naar de initiatiefnemers.

Politiewoordvoerder Wendy Boudewijn spreekt een dag later van 'een duidelijk signaal, dat de politie wilde afgeven gisteravond aan iedereen die daar - zonder reden - was'. "Iedereen is aangesproken en om indentiteitsbewijzen gevraagd. Daarnaast zijn er ruim twintig boetes uitgedeeld", vertelt ze.

"De bekeuringen zijn onder meer voor het niet naleven van de coronaregels, fietsen zonder licht en het niet kunnen tonen van een geldig identiteitsbewijs. Er is verder geen vuurwerk gevonden bij de mensen die zijn aangesproken. Gelukkig is het gisteravond gegaan zoals het gegaan is, en is de situatie niet uit de hand gelopen. We houden het natuurlijk nauwlettend in de gaten."

ME-bussen

In de loop van gistermiddag kwamen er signalen binnen dat er vuurwerkrellen zouden zijn in en rondom de Rekerhout in Alkmaar-Noord. Onder meer op Snapchat ging een flyer rond met de aankondiging. Winkeliers van De Mare waren gewaarschuwd door de politie, buschauffeurs kregen opdracht jongeren op hun lijnen te melden

Uiteindelijk waren er minimaal zes ME-bussen aanwezig, tal van motoragenten die rondjes reden door het park, een politiehelikopter en werd iedereen dus staande gehouden, en tassen en auto's doorgezocht.

NH Nieuws-verslaggever Maaike Polder was gisteravond in De Mare en maakte onderstaande reportage: