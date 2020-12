Zo ging het mis in Velsen-Noord: 'Algehele verveling lijkt de trigger'

Waar ging het mis in Velsen-Noord? Gisteravond kwamen tientallen jongeren uit de hele omgeving bijeen na een oproep om te rellen met vuurwerk. Voor de meeste buurtbewoners is het helder: dit komt door verveling.

Al sinds het begin van de maand klinken voordurend harde knallen in de straten Velsen-Noord, een dorp met ruim 5.000 inwoners onder de rook van Tata Steel. Maar nu de kerstvakantie is begonnen en de jaarwisseling in zicht is, neemt de overlast flink toe. Zo werd er vrijdag al veel schade aangericht bij de kerstboom op het Stratingsplantsoen.

De politie laat weten dat er tot nu toe één verdachte is aangehouden bij de rellen. Het zou gaan om een 15-jarige jongen uit Velsen-Noord. Naar andere daders wordt nog gezocht. Ook is er een buurtonderzoek gestart en worden videobeelden bekeken.

Burgemeester Frank Dales van Velsen, die gisteren een noodbeval uitgaf en de Mobiele Eenheid inschakelde, doet een beroep op de ouders van de reljeugd. "Ga in gesprek met je kinderen: waar was jij gisteravond tussen 17.00 en 20.30 uur?"

Het staat vast dat de vuurwerkrellen aandacht trekken uit andere dorpen en plaatsen. Inmiddels heeft de vuurwerkrel in Velsen-Noord een tegenreactie opgeroepen uit Heemskerk. Ook hier is een oproep geplaatst op sociale media. "Laat zien dat onze buurt gekker is dan IJmuiden en Velsen-Noord", luidt de tekst. Ook in Alkmaar is een soortgelijke oproep uitgegaan.

Burgemeester Dales ziet die nieuwe rellen absoluut niet zitten. Hij heeft hierover ook doorlopend contact met zijn collega-burgemeesters in Beverwijk en Heemskerk, zegt hij voor de camera van NH Nieuws.

