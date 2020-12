Nieuwe vuurwerkrellen aangekondigd in de IJmond: 'Onze buurt is gekker dan Velsen-Noord'

HEEMSKERK - Nadat het gisteren flink uit de hand liep in Velsen-Noord zijn voor morgenavond vuurwerkrellen aangekondigd in Heemskerk. Dat blijkt uit een online oproep waarin Beverwijkers en Heemskerkers worden aangespoord om in groten getale op het Europaplein in Heemskerk te verzamelen, en dan met vuurwerk te laten zien dat 'onze buurt gekker is dan Velsen-Noord'.

NH Nieuws

Volgens burgemeester Frank Dales van Velsen, die gisteren in Velsen-Noord een mondeling noodbevel afkondigde, zijn de betreffende gemeenten en de politie op de hoogte van de plannen. "Deze oproep is al enige tijd bekend bij de politie, kan ik u verzekeren", zegt Dales in het NH-radioprogramma de Ontbijttafel, waarin hij terugblikt op de rellen van gisterenmiddag. 'Geen dominospel' Uit de oproep blijkt dat de initiatiefnemers met een grote groep door de buurt rond het Europaplein willen trekken, en onderweg vuurwerk willen afsteken. Daarmee willen ze de politie laten zien dat ze het niet met de regels eens zijn. "Ik kende 'm ook al", zegt Dales over de oproep, "en ik weet dat de politie nu al maatregelen aan het nemen is om hier op voorbereid te zijn. Het geeft de gekkigheid, de absurditeit van de huidige situatie aan. Het is geen dominospel. We moeten terug naar ons gezond verstand." Gisterenmiddag rond 17.00 uur sloeg op het Stratingplantsoen in Velsen-Noord de vlam in de pan. Een groep van ongeveer veertig man sterk begon daar onder meer met vuurwerk te gooien en vernielde afzettingen. Een supermarkt moest de deuren sluiten, omdat daar vuurwerk naar binnen werd gegooid. "Dit gaat over alle grenzen heen", zegt de burgemeester. "Wat ben je aan het doen?"

Toen ook de politie met vuurwerk, stenen en glaswerk werd bekogeld, en de agenten hun werk daardoor 'niet meer veilig konden doen' , werd Dales om toestemming gevraagd om de Mobiele Eenheid in te zetten. "Die toestemming heb ik gegeven", vertelt hij. "En vervolgens heb ik een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat de politie dan de mogelijkheid heeft om iedereen op te dragen om de locatie te verlaten, ook als je daar als toeschouwer staat." Meer aanhoudingen verwacht Gisteravond werd al bekend dat er een 15-jarige jongen was aangehouden, maar daar zal het niet bij blijven, blikt Dales vooruit. "Er zijn veel filmpjes gemaakt, ook door de politie, en verschillende mensen zijn ook herkend, dus we gaan hier de komende dagen nog wel iets over meemaken, dat kan ik garanderen."

Quote "Ik doe een beroep op alle ouders in de regio om hun kinderen binnen te houden" Burgemeester Frank Dales, velsen

De rellen in Velsen-Noord kwamen niet onverwacht, erkent Dales. "Er was een oproep op social media om om vijf uur te gaan verzamelen en vuurwerk te gaan gooien." Dales vertelt dat er daarom ook van te voren al mensen waren gewaarschuwd om zich vooral niet in Velsen-Noord te laten zien. "Laat ik niet merken dat ik jou daar ga treffen." Beroep op ouders Met de aangekondigde rellen van morgenavond in het vooruitzicht, zegt burgemeester Dales er alles aan te willen doen deze 'de kop in te drukken'. Hij stelt wel daarbij ook de hulp van de ouders nodig te hebben. "Ik doe een beroep op alle ouders in de regio om aan hun kinderen te vragen: 'waar was jij gisteren rond 17.00 uur en heb jij meegedaan?' En ook de kinderen - zeker de komende dagen en ook met oud en nieuw - binnen te houden zodat ze niet opgefokt en meegesleurd worden door echte raddraaiers die er op uit zijn om de boel te vernielen. Dit moet nu echt stoppen." Een woordvoerder van de gemeente Beverwijk laat weten op de hoogte te zijn van het aangekondigde vuurwerkprotest. Een reactie van de gemeente Heemskerk laat nog op zich wachten.