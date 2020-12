Vast in het Verenigd Koninkrijk, alleen beroepschauffeurs kunnen de oversteek nog maken

IJMUIDEN - Het is bijna onmogelijk om vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland te reizen. Door een nieuw, besmettelijkere variant van het coronavirus stelde Nederland een reisverbod in voor passagiers uit het Verenigd Koninkrijk. Mensen probeerden nog met de boot terug te komen, maar strandden uiteindelijk in de stad Newcastle.

Geen vliegtuigen, treinen en boten meer vanuit het Verenigd Koninkrijk - NH Nieuws

Gisterochtend om 6.00 uur voerde het kabinet een vliegverbod in voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk. Vandaag maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken ook bekend dat er geen treinen en veerboten meer mochten vertrekken naar Nederland: "Ook is er besloten dat treinen en veerboten met personen die uit dat gebied (Verenigd Koninkrijk, red.) komen, niet mogen aankomen in Nederland. Dit geldt tot uiterlijk 1 januari 2021", staat op de website. Alleen de beroepschauffeurs mogen nog heen en weer met de ferry tussen IJmuiden en Newcastle. Student Julius Itjeshorst stond op de boot, maar mocht op het laatste moment niet mee.

Lees ook Noord-Holland Vier vragen en antwoorden over het reisverbod tussen Engeland en Nederland

Toen Julius hoorde van het vliegverbod kocht hij meteen een treinticket naar Newcastle. Hij studeert in Schotland en wilde tijdens de feestdagen naar zijn familie. Hij kon ook nog een ticket kopen voor de ferry naar IJmuiden, die in eerste instantie wel zou vertrekken. Maar op het allerlaatste moment, een kwartier na de oorspronkelijke vertrektijd, werd omgeroepen dat de passagiers de ferry moeten verlaten. "Toen moesten wij van de boot af", vertelt hij. Economisch motief De beroepschauffeurs konden aan boord blijven. De ferry kwam twee uur later dan gepland aan in IJmuiden. "Een drama voor veel mensen die hun familie in Nederland dachten te bezoeken", zegt een vrachtwagenchauffeur die de oversteek dus wel mocht maken. "Ik heb mensen huilend de boot zien verlaten. Echt heel sneu", zegt een chauffeur die net van de boot af komt. Mildere reisbeperkingen Voor beroepsvervoerders gelden mildere reisbeperkingen, omdat ze verondersteld worden nauwelijks andere mensen te zien: de meeste tijd brengen ze door in de cabine van hun vrachtauto. Ook geldt een economisch motief. "Het is essentieel dat het vrachtvervoer doorgaat", zegt woordvoerder Rianne Pels van rederij DFDS.

Burgemeester Dales van Velsen, waar IJmuiden onder valt, kreeg zondagavond het verzoek om de haven van IJmuiden te sluiten voor reizigers, maar niet voor vrachtwagenchauffeurs. "Ik heb toen nog voorgesteld of het niet handig zou zijn als Nederlandse vrachtwagenchauffeurs hier de lading zouden overnemen als ze van boord gaan. Maar dat schijnt logistiek allemaal niet mogelijk te zijn." Kanaaltunnel Ondanks dat chauffeurs nog heen en weer mogen naar het Verenigd Koninkrijk groeit de onzekerheid. Zo houden ook bedrijven en chauffeurs in de bloemensector de maatregelen nauwlettend in de gaten. Want hoewel beroepschauffeurs grotendeels worden ontzien, kunnen ook zij de komende 48 uur niet terug via de Kanaaltunnel rijden. Directeur Potplants bij Van Vliet Flower Group Bob Wasmus hoorde het nieuws gisteravond. “Een deel van onze chauffeurs zat nog in Engeland maar die zijn gelukkig van het weekend teruggekomen met de boot via Hull.” Bij het bedrijf Celieplant hebben ze besloten dat de chauffeurs de oversteek niet meer maken. "Het is een drama. Er gaan op dit moment geen chauffeurs namens ons naar Engeland", zegt directeur John Celie. Reizigers zitten voorlopig nog vast in het Verenigd Koninkrijk. En de maatregelen gelden vooralsnog tot 1 januari.