Onzekerheid bij beroepschauffeurs bloemensector over maatregelen Verenigd Koninkrijk

AALSMEER - Bloemenhandelaren in de gemeente Aalsmeer volgen met argusogen de maatregelen rond de gemuteerde variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk. Particuliere reizigers mogen nog wel reizen naar het Verenigd Koninkrijk, maar ze kunnen voorlopig niet terug met het vliegtuig, boot of trein. Beroepschauffeurs worden grotendeels ontzien, maar ook zij kunnen de komende 48 uur niet terug via de Eurotunnel. "Er gaan op dit moment geen chauffeurs namens ons naar Engeland", zegt John Celie, directeur van een bloemen- en plantenbedrijf in Aalsmeer.

Van Vliet Flower Group heeft naast de locatie in De Kwakel meerdere vestigingen in Europa. Het bedrijf rijdt normaal gesproken met twintig vrachtwagens op het Verenigd Koninkrijk.

Directeur Potplants bij Van Vliet is Bob Wasmus. Hij hoorde het nieuws gisteravond. “Een deel van onze chauffeurs zat nog in Engeland maar die zijn gelukkig van het weekend teruggekomen met de boot via Hull.”

Geen Eurotunnel

Wasmus vertelt dat zijn chauffeurs de komende tijd vooral met de Stena Line varen. De Eurotunnel mijdt het bedrijf al enige tijd. Vooral vanwege de lange files, met het oog op de Brexit. Maar nu ook vanwege de strengere maatregelen na de ontdekking van het gemuteerde coronavirus. Grote schade zegt Wasmus vooralsnog niet te lijden. “Voor ons wordt het pas weer drukker begin januari.”

'Drama'

“Het is een drama“, zegt directeur John Celie van onder meer het Aalsmeerse bloemen- en plantenbedrijf Celieplant. Zijn exportbedrijf verzorgt zelf geen transport maar besteedt alles uit.

De directeur is op alles voorbereid en merkt indirect toch de gevolgen voor de beroepssector. “Er gaan op dit moment geen chauffeurs namens ons naar Engeland. We zetten de trailers op de boot. Die worden aan de andere kant weer van de boot gehaald. Op piekmomenten zetten we normaal gesproken ook extra chauffeurs vanuit Nederland in, maar dat doen we nu niet.”