Vier vragen en antwoorden over het reisverbod tussen Engeland en Nederland

NOORD-HOLLAND - In Engeland gaat een nieuwe mutatie van het coronavirus rond, die zich sneller lijkt te verspreiden. De Nederlandse overheid heeft daarom een reisverbod ingesteld voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. NH Nieuws legt in vier vragen en antwoorden de nieuwe situatie uit.

1. Wat weten we over deze variant van het coronavirus?

Menno de Jong, viroloog bij het Amsterdam UMC en OMT-lid vertelt hierover op NH Radio: "In korte tijd is er een groot aantal infecties in een deel van Engeland veroorzaakt door deze nieuwe variant. Het lijkt erop dat de variant besmettelijker is. Wat nou precies de reden is dat hij besmettelijker is, is nog niet bekend. We moeten wel eerst goed begrijpen waarom dat is."

De Jong vindt het heel verstandig dat Nederland het virus buiten de grenzen probeert te houden, maar begin december is deze variant van het virus ook in Nederland aangetroffen. "Er wordt nu onderzocht of er naar aanleiding van die infectie nog andere gevallen aantoonbaar zijn. Het lijkt er niet op dat het op dit moment de boventoon voert in Nederland en dat het nog steeds een incidentele infectie is."

Om vast te stellen over welke variant van het virus het gaat, moet er onderzoek gedaan worden naar de genetische code. Dat wordt in Nederland niet bij iedere coronatest gedaan. "Bij een nieuwe verspreiding, als er duidelijke clusters zijn, dan wordt er naar de genetische code gekeken. Dat heet sequencing. Dan wordt er gekeken of die virussen vergelijkbaar zijn, en of er veranderingen opgetreden zijn. Dat gebeurt niet op de schaal waarop dat in Engeland gebeurt, maar dat zal de komende tijd aangescherpt worden."

Vaccin

De Jong denkt dat het vaccin, dat vandaag wordt beoordeeld door het Europees Geneesmiddelenbureau, niet minder effectief is bij deze mutatie. "Als je kijkt naar waar de veranderingen precies in het virus zitten, dan is het niet de verwachting dat er een enorm effect zal zijn op de effectiviteit."

Het is volgens De Jong belangrijk om te melden dat deze variant van het virus geen ergere ziekte is. "Het veroorzaakt een groot deel van de infecties in Engeland, maar je ziet niet een enorme toename van ziekenhuisopnames of ernstige infecties."

2. Kun je nog met het vliegtuig naar Engeland?

Alle vluchten van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland zijn sinds gisterochtend 6.00 uur geannuleerd. Het inreisverbod vanuit Engeland is tot uiterlijk 1 januari van kracht. Een woordvoerder van KLM liet gisteren weten dat er nog wel vluchten naar Engeland gaan, maar dat de vliegtuigen enkel vracht mee terug nemen. Datzelfde geldt voor Easyjet.

Het reisadvies naar Engeland is op dit moment oranje, dat betekent dat er alleen naar gebied gereisd dient te worden als dat moet. Het Ministerie van Buitenlandse zaken raadt af naar Engeland te reizen, tenzij het strikt noodzakelijk is. Eenmaal aangekomen in Engeland geldt er ook een quarantaineplicht voor reizigers uit Nederland van 10 dagen.