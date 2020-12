Easyjet hervat vluchten naar VK, maar vliegt leeg terug naar Schiphol

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Ook British Airways vliegt vandaag weer op Schiphol, maar neemt alleen passagiers mee terug naar Londen. KLM vult haar lege vliegtuigen met vracht op alle terugvluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk. Het vliegverbod geldt voorlopig tot 1 januari 2021 en is ingesteld vanwege een besmettelijkere variant van het coronavirus dat in delen van Groot-Brittannië rondgaat.

Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika is ook een mutatie van het virus opgedoken die nog besmettelijker is dan de variant uit het Verenigd Koninkrijk. Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66) wil daarom ook met spoed een vliegverbod voor Zuid-Afrika. "Vanavond vertrekken er weer vluchten vanuit Kaapstad en Johannesburg", zegt Paternotte tegen NH Nieuws. "Voor die tijd moet het duidelijk zijn".

De twee vluchten waar Paternotte naar verwijst zijn de KL592 uit Johannesburg en de KL598 uit Kaapstad. Beide toestellen vertrekken rond middernacht richting Schiphol.