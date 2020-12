Mogen beroepschauffeurs nog wel met de ferry naar Engeland?

Segaar vertelt dat op dat moment de beroepschauffeurs de overtocht nog wel mochten maken, in tegenstelling tot 136 toeristen die werden tegengehouden toen ze vanuit Newcastle wilde vertrekken. Het verbod voor passagiers geldt in ieder geval tot 1 januari.

"Als je weet hoe ernstig de situatie met het gemuteerde coronavirus in Engeland is, dan kon je er op wachten dat de grenzen dicht gingen. Eerst werd alleen het vliegverkeer plat gelegd, maar toen later ook de boot en trein werden stilgelegd, kon je er op wachten dat de ferry’s aan de beurt kwamen. Dat gebeurde gisteren aan het begin van de avond."

Over de financiële gevolgen voor de ferry maakt Segaar zich nog geen grote zorgen: "DFDS is een grote rederij uit Denemarken en vaart over de hele wereld. De ferry tussen IJmuiden en Engeland is hier slecht een klein onderdeel van", legt hij uit.

De laatste tijd namen, vanwege corona, al veel minder mensen de ferry dan normaal. "Vroeger gingen er 900 mensen aan boord, nu nog niet eens 100. De vracht ging wel door en daar moesten ze het van hebben. Doorvaren is eigenlijk in alle omstandigheden beter dan stil liggen. Je mag dus hopen dat ze door kunnen gaan."

Segaar vertelt dat de ferry vandaag rond 11.00 uur aankomt in IJmuiden. "Maar of de boot dan nog terug mag naar Engeland? Daar is echt nog geen zinnig woord over te zeggen."

Risico's

Ondertussen laat vakbond FNV weten vraagtekens te zetten bij de uitzondering voor het goederenverkeer om van en naar Engeland te reizen. "Ik ben echt geneigd te adviseren om niet te gaan", zei Willem Dijkhuizen van FNV Transport vanmorgen op Radio 1. "De risico's op dit moment zijn zo groot. Zolang daar onduidelijkheid over is, ook over de risico's die ze lopen, zou ik me twee keer afvragen of we dat zouden moeten doen en of het wel slim is."