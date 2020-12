Balende reizigers blijven achter in Newcastle: "Een drama, mensen verlieten huilend de boot"

IJMUIDEN - Het is, waarschijnlijk tijdelijk, een voorrecht om beroepschauffeur te zijn. Zo'n stuk of zestig mochten afgelopen nacht wat 'normale reizigers' niet mochten: met de boot van Newcastle naar IJmuiden.

Vanwege het gevaar op snelle verspreiding van het gemuteerde coronavirus werden 136 toeristen in de Engelse havenstad tegengehouden. Dat gebeurde toen ze al aan boord waren en de Princess Seaways op het punt stond te uit te varen. Daardoor vertrok het schip ruim twee uur te laat en kwam daardoor pas rond half twaalf aan in IJmuiden. Eerder op zondag was het vliegverkeer van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland al op slot gegaan. Daardoor was de ferry voor veel toeristen een 'vluchtroute' naar kerstmis in huiselijke kring. Drama "Een drama voor veel mensen die hun familie in Nederland dachten te bezoeken", zegt een vrachtwagenchauffeur die de oversteek dus wel mocht maken. "Ik heb mensen huilend de boot zien verlaten. Echt heel sneu." Tekst gaat verder onder de video.

Ook voor de vriendengroep van student Julius Itjeshort gold dat zij niet met de boot naar IJmuiden mochten. "We waren al ingecheckt op de boot, maar op het allerlaatste moment werd opeens opgeroepen dat alle passagiers de boot moesten verlaten, behalve vrachtwagenchauffeurs." Voor beroepsvervoerders gelden mildere reisbeperkingen omdat ze verondersteld worden nauwelijks andere mensen te zien: de meeste tijd brengen ze door in de cabine van hun vrachtauto. Ook geldt een economisch motief. "Het is essentieel dat het vrachtvervoer doorgaat", zegt woordvoerder Rianne Pels van rederij DFDS.

Pels voelt mee met de passagiers die in Engeland moesten achterblijven. "Echt heel naar. Het was misschien anders geweest als we eerder van het inreisverbod hadden gehoord. Nu kwam de no go pas toen de mensen al aan boord waren."

Kerst Voor DFDS zijn de gevolgen ingrijpend. Pels: "Heel vervelend dat we mensen niet op tijd voor de kerst naar het vasteland kunnen vervoeren. Dat doet ons echt pijn. Daarnaast hebben we natuurlijk met inkomstenderving te maken." Pels heeft van het Ministerie van Buitenlandse Zaken begrepen dat de reisbeperkingen in elk geval gelden tot 1 januari 2021. Overigens gelden de restricties niet voor toeristen die van IJmuiden naar Newcastle reizen. "Dat mag gewoon", zegt Pels. "Vanavond is de boot met vrachtwagenchauffeurs én toeristen gewoon die kant op gegaan. Alleen mogen we ze terug niet meenemen."

Burgemeester ziet liever ook geen vrachtwagenchauffeurs Burgemeester Frank Dales van Velsen, waar IJmuiden onder valt, noemt het 'onbegrijpelijk' dat vrachtwagenchauffeurs wel mee mogen met de veerboot. "Dan constateer ik toch dat er een maas in de wetgeving is blijkbaar", liet hij vanmiddag weten bij NH Radio. Dales kreeg zondagavond het verzoek om de haven van IJmuiden te sluiten voor reizigers, maar niet voor vrachtwagenchauffeurs. "Ik heb toen nog voorgesteld of het niet handig zou zijn als Nederlandse vrachtwagenchauffeurs hier de lading zouden overnemen als ze van boord gaan. Maar dat schijnt logistiek allemaal niet mogelijk te zijn." De burgemeester heeft bij de veiligheidsregio aangedrongen om de kwestie in het veiligheidsberaad te bespreken. Hierin komen alle veiligheidsregio's samen.