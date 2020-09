Stilte op de veerboot IJmuiden-Newcastle: "Einde van de overtochten zou vreselijk zijn"

IJMUIDEN - De coronacrisis slaat op alle fronten diepe kraters in ons maatschappelijk leven. Zo is reizen sinds kort alles behalve een vanzelfsprekend. Dat treft de zakelijke reiziger, de toerist én de vervoerder. De tot voor kort florerende veerdienst tussen IJmuiden en Newcastle is er een voorbeeld van, zo blijkt uit de bovenstaande reportage van NH-verslaggevers Dennis Mantz en Fred Segaar.

De schepen van de Deense rederij DFDS vervoerden voor de crisis zo'n 1.000 passagiers per overtocht. Na vier maanden aan de kant te hebben gelegen door de crisis, vervolgden de King Seaways en de Princess Seayways half juli hun diensten. Kort daarna volgde een nieuwe klap: de quarantaineverplichting in het Verenigd Koninkrijk. Wie aankomt in Newcastle moet zich veertien dagen afzonderen op een vooraf opgegeven adres. Dat weerhoudt toeristen ervan op de boot te stappen. De schepen steken nu over met een fractie van de mensen die vroeger opstapten.

Vrachtvervoer

Alleen dankzij het vrachtvervoer is het voor DFDS nog enigszins vol te houden. De vraag hoe lang, houdt iedereen binnen het bedrijf bezig. "Het is duidelijk dat het op deze manier niet lang is vol te houden", zegt Teun Wim Leene, directeur Nederland. "We zijn genoodzaakt het aantal personeelsleden aan boord steeds naar beneden bij te stellen, al zal dat zeker geen gevolgen hebben voor de service. We blijven onze dienstverlening op niveau houden. Ik kan alleen maar hopen op een vaccin. Het zou geweldig zijn als we volgend jaar weer kunnen opschalen."