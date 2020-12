Zo verdubbelde het aantal Westfriese verkoopstalletjes dit jaar

WEST-FRIESLAND - Sinds jaar en dag verkopen West-Friese telers hun producten langs de kant van de weg, maar dit jaar werden de verkoopstalletjes een ware hype. Volgens LTO West-Friesland is er sprake van een verdubbeling van het aantal stalletjes. En naar verwachting blijft het aantal toen: "Ik denk dat we steeds meer naar het digitale gaan. Dat zien we al - je kunt bij steeds meer stalletjes van tevoren bestellen en dan staat het klaar voor je", aldus Trude Buysman van de LTO West-Friesland.

De ontwikkeling van de West-Friese verkoopstalletjes kwam dit jaar in een stroomversnelling. - NH Nieuws

De opkomst van de verkoopstalletjes begon in maart van dit jaar, toen het coronavirus een opmars maakte in Nederland. De horeca moest op slot, er werd wc-papier gehamsterd en thuiswerken was plots het nieuwe normaal. Veel mensen trokken er in die tijd op uit naar de boer: enerzijds een excuus om de deur uit te gaan en anderzijds om groenten lokaal te kopen en supermarkten te ontwijken. Maart: stalletjes steeds populairder "Eerst hadden we vier klanten, nu gaan we naar twintig klanten op een zaterdag. Laatst hadden we gewoon een rij buiten staan", vertelt Jurre Koopman uit Venhuizen in maart tegen NH Nieuws. En tulpenteler Mats Boots had z'n handen vol aan de verkoopstal: normaal verkocht hij zo'n tien van zijn tulpenharten per dag, maar destijds waren dat er ruim 200. Lees verder onder de afbeelding.

Inmiddels zijn er heel wat verkoopstalletjes in West-Friesland. - verkoopstalletjes.nl

Die populariteit is mede te danken aan de Facebook-pagina voor West-Friese stalletjes, die inmiddels 42.000 leden telt. De verkoopstalletjes kregen daarna ook een website, waarop je precies kunt zien op welke locatie er producten te krijgen zijn. Later werden speciale routes toegevoegd, zoals de Bloemenroute en het Rondje Venhuizen. Juni: de hype lijkt voorbij Een aantal maanden later lijkt de populariteit van de stalletjes over z'n hoogtepunt heen. In juni slaakte tulpenteler Mats Boots een zucht voor de camera van NH Nieuws. Waar hij eerst tweehonderd tulpenharten verkocht, was dat nu een stuk minder. "Het is nu een wereld van verschil", zei hij toen. "Er is nog wel een percentage dat blijft komen en dat zal ook blijven. Maar de hype die er was, dat is wel weer weggenomen." Om de stalletjes beter in het zicht te brengen kwam hij met een vlag voor bij de stal. "We moeten een eensgezindheid creeëren en een merk kunnen bouwen", zo vertelde Boots destijds. Lees verder onder de foto.

Tulpenteler Mats Boots maakte een vlag voor de stalletjes. - NH Nieuws

En zo ontwikkelden de 'West-Friese verkoopstalletjes' zich verder. Betalen kon steeds vaker via een QR-code voor een Tikkie. Maar daar wordt niet altijd gebruik van gemaakt: met regelmaat worden er diefstallen gemeld op de facebookpagina van de West-Friese stalletjes. December: meest succesvolle jaar Het lijkt weer drukker te worden nu de feestdagen dichterbij komen, zo vertelt veehouder Rens Kooijman uit Schellinkhout. "Met name omdat nu veel winkels dicht zijn. Ik denk dat mensen toch wel gaan kijken waar ze nog meer hun voedsel kunnen halen." Kooijman verkoopt het vlees van zijn koeien. Tijdens drive-tru's in het voorjaar reden er zo'n vierhonderd auto's bij hem door de koeienstal. "Daarna werd het wat rustiger omdat we geen drive-thru's meer organiseerden, maar we merken wel een verhoogd aantal klanten bij onze winkel."

Quote "Ik merk dat ik een vaste klantenkring krijg" Marjori Snoeck, fruitteler uit Schellinkhout

Datzelfde signaal geeft de Schellinkhouter fruitteler Marjori Snoeck af. "Het is nu niet meer zo druk als in het begin, maar het is nog steeds beter dan dat het was. Ik merk dat ik een hele vaste klantenkring begin te krijgen." Als kers op de taart zou dit weekend een Verlichte Boerderijenroute gehouden worden door de LTO West-Friesland. Oftewel: een route van verkoopstal naar verkoopstal, die je tegelijkertijd langs boerderijen brengt die allemaal kerstverlichting hebben. Lees verder onder de foto.

Melkveehouder Kooijman breidt zijn stalletje dit weekend uit met een drive-thru. - NH Nieuws

Vanwege de lockdown gaat het evenement niet door. Dat neemt niet weg dat je er evengoed op uit kunt langs de stalletjes. "Heel veel straten in West-Friesland zijn prachtig verlicht. Dus mensen: geniet en ga naar buiten. Ga genieten van de lichtjes die er 's avonds zijn", zo roept Trude Buysman van de LTO op. 2021: Stalletjes hebben een podium gekregen Buysman is ervan overtuigd dat de ontwikkeling van de verkoopstalletjes ook volgend jaar doorzet. "Ik denk dat het een blijvertje is", vertelt ze. "Of het op dit hoge niveau blijft weet ik niet, maar er zullen altijd stalletjes wezen. Dat is van oudsher al zo." Daar sluit veehouder Kooijman zich bij aan. Volgens Kooijman hebben de stalletjes dit jaar een podium gekregen. "Voor veel mensen waren de stalletjes onbekend en zijn ze nu goed in beeld gekomen." Wat de verkoop aan huis betreft, is dit het meest succesvolle jaar voor de veehouder. Hij spreekt van een verdubbeling. Connectie boer-burger Hij houdt in Schellinkhout dit weekend weer een drive-thru door zijn koeienstal, ondanks dat de verlichte boerderijenroute niet doorgaat. Bij de veehouder zijn de ontwikkelingen van zijn stalletje ook in volle gang: hij heeft een winkel aan huis, maar een nieuwe boerderijwinkel op het erf is in aanbouw. "Wij hebben hier ook absoluut gekozen voor niet alleen een stalletje, maar ook om contact te hebben met de klanten. Als wij ons vlees verkopen hebben we contact en kunnen we het verhaal met hen delen."