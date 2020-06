West-Friese tulpenkweker wil verkoopstalletjes verenigen: "We moeten een merk bouwen"

HEM - De hype rond West-Friese verkoopstalletjes lijkt over z'n hoogtepunt heen. Voor de deur van Mats Boots staan geen files meer, al heeft de tulpenkweker uit Hem er wel een grotere klantenkring aan overgehouden. Als het aan Boots ligt, gaan de wegverkopers hun producten gezamenlijk promoten in het West-Friese landschap.

Hoewel de verkoopstalletjes langs West-Friese wegen al langer een trouwe klantenkring hebben, werden ze aan het begin van de coronacrisis pas echt populair. Na een paar weken thuiszitten sloeg de verveling toe, en gingen mensen op zoek naar manieren om het aangename (door de regio toeren) met het nuttige (boodschappen doen) te combineren. Het verraste Boots, die zag hoe er soms een rij van wel zes auto's voor zijn deur stond. "Ik zat toen weleens in de kantine een koppie koffie te drinken, dat ik dacht van; wat gebeurt hier!?" Inmiddels is de hype voorbij, zo vertelt hij. En dat is volgens hem niet per se slecht, want soms werd het zelfs té druk. Zo moest hij altijd aanwezig zijn om zijn schap aan te vullen. Er is zelfs een pin aangeschaft die in de hoogtijdagen continu bediend werd, want er kwamen soms wel twintig bezoekers per uur. "Ik ben op dit idee gekomen omdat we eensgezindheid moeten creeëren en een merk moeten kunnen bouwen", vertelt Boots over zijn ambitie om de verkoopstalletjes te verenigen. Lees verder onder de video

Als eerste wapenfeit heeft Boots een vlag ontwikkeld waarmee de verkoopstalletjes sneller in het oog springen. Aan animo geen gebrek, want in twee dagen tijd heeft hij al 91 vlaggen verkocht. Een mooi begin, maar wat Boots betreft nog lang niet genoeg. Uiteindelijk moet de opvallend gele vlag bij alle vierhonderd stalletjes in de regio wapperen. De kracht van de stalletjes schuilt volgens Boots in het feit dat ze regionaal wijdverbreid zijn. Volgens Boots versterken ze de band tussen de klant, de teler en de regio. Toch kan die band nog veel sterker, denkt hij. "De stalletjes gaan niet meer weg en dit wordt een al groter merk", zegt hij stellig. "Ik weet zeker dat het lokale steeds meer in het zicht komt."

"Die Facebookpagina is goud waard, want je hebt zo'n groot publiek" Mats Boots - heeft verkoopstal aan elbaweg in hem

De Facebookpagina West-Friese verkoopstalletjes langs de weg heeft een groot aandeel in het succes. "Die Facebookpagina is goud waard, want je hebt zo'n groot publiek", zegt Boots. Inmiddels heeft de pagina ruim 38.000 leden. Niet alleen West-Friezen, maar ook vanuit Diemen, Alkmaar en Haarlem komen mensen naar de verkaveling in Hem. Waarom mensen dan nu niet meer zo massaal in de rij staan voor lokale en verse producten? Volgens Boots komt dat omdat mensen niet meer zo angstig zijn om naar de supermarkt te gaan. Bovendien hebben we weer steeds meer om handen, en dus minder tijd om bij de stalletjes langs te gaan. Lees verder onder de foto

Bovendien verkoopt Boots vooral tulpen. "De tulpentijd en de pioenentijd is inmiddels voorbij en je wilt toch je eigen assortiment verkopen." Zijn eigen stal aan de Elbaweg staat er dit weekend voor het laatst met vaderdagcadeau's. Daarna verdwijnt 'ie tot oktober, want dan is er weer een nieuw assortiment bollen beschikbaar. Online stalletjeskaart Een overzicht van alle stalletjes is te vinden op deze kaart. Inmiddels staan daar ruim 1.400 stalletjes op, waarvan zo'n 450 in West-Friesland. Toen de populariteit op z'n hoogtepunt was had de website tussen de 4.000 en 5.000 bezoekers per dag, zo vertelt websitebeheerder Mike de Landgraaf. "Het is nu iets minder geworden, maar we hopen dat het weer toeneemt als de zomervakantie begint", aldus De Landgraaf. Hij werkt momenteel aan een nieuwe functie, waarmee fietsroutes langs stalletjes kunnen worden uitgestippeld. Die functie is naar verwachting volgende week live.