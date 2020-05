Tweede diefstalmelding in één week bij West-Friese stalletjes

De eerste melding van diefstal werd begin deze week gedaan in de speciale Facebookgroep voor de verkoopstalletjes. Toen was het Rick's Flowers aan de Elbaweg in Hem die bestolen was. Het bedrijf liet weten videobeelden te hebben van de twee daders. Als zij voor aanstaande vrijdag het geld in een envelop in de brievenbus zouden teruggeven aan het bedrijf, zouden zij de beelden niet delen met de politie.

Het bericht is inmiddels ruim 1500 keer gedeeld en dat lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen. Woensdagmiddag heeft het bedrijf het geld namelijk teruggekregen van de daders. "Wij hebben weleens meer aangifte gedaan en dan doet de politie er niks mee. Dan lossen wij het liever zelf op", laat het bedrijf weten aan NH Nieuws.