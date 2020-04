Speciale 'drive-thru boerderij' in Schellinkhout: "Vlees kopen en een stukje beleving van de boerderij"

SCHELLINKHOUT - Door de coronamaatregelen zitten veel mensen tijdens tweede paasdag thuis. Om er toch nog even op uit te kunnen, bedacht boer Rens Kooijman een drive-thru boerderij: vanuit de auto vlees kopen en daarna een rondje rijden over zijn boerderij.

Het is de eerste keer dat Kooijman op deze manier zijn deuren opent voor publiek. "Deze tijd zorgt ervoor dat je wel een beetje innovatief moet zijn om toch je handel te doen en je producten te kunnen verkopen. Hoe kun je mensen vlees laten kopen en ze toch een stukje beleving van de boerderij meegeven? Zo hebben we de drive-thru boerderij bedacht", aldus Kooijman.

Dubbeldoel koeien

De koeien die op het erf staan bij de familie Kooijman zijn 'dubbeldoel koeien'. Dat betekent dat ze de eerste jaren gebruikt worden voor melkproductie en daarna naar de slacht gaan. Kooijman merkt dat er sinds de coronacrisis meer behoefte is aan vlees bij de plaatselijk boer. "De afgelopen week hebben we een behoorlijke toename in de bezorging van vlees gezien. We hebben al onze klanten dan ook aangeboden om het gratis te bezorgen", aldus de ondernemer uit Schellinkhout.