Meerderheid NH Nieuws-panel gaat voor coronavaccin: ook Kerst wordt 'gewoon' gevierd

NOORD-HOLLAND - Een meerderheid van het NH Nieuws-panel die meedeed aan het corona-onderzoek, laat zich gelijk vaccineren zodra dat kan. Toch is er ook een deel dat liever wacht, of zich helemaal niet laat inenten.

In totaal 1.767 mensen deden mee aan het onderzoek, en daarvan geeft 59 procent aan zich gelijk te laten vaccineren. Maar ook veel deelnemers (20 procent) geven aan eerst te willen wachten om te kijken of er ook nadelen aan kleven, bijvoorbeeld door bijwerkingen.

Dertien procent zegt zich sowieso niet te laten inenten, omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid van het vaccin. Maar ook omdat ze zich geen zorgen maken over corona.

Niet-gevaccineerden

Ondanks dat vanuit het kabinet wordt ontkend dat er beperkingen worden opgelegd aan mensen die zich niet laten vaccineren, hebben we de leden voorgelegd hoe ze daar tegenover zouden staan. Daaruit blijkt dat de verdeeldheid groot is, en de emoties flink oplopen in de reacties.

Zo zegt één lid: "Ik vind het bijna asociaal als je je niet laat vaccineren." Een ander weer: "Het moet niet gekker worden. Rot lekker op joh!" Een derde (33 procent) is in hoge tot zeer hoge mate voorstander van beperkingen tegenover mensen die zich niet hebben laten vaccineren, 23 procent in redelijke mate. Maar 29 procent wil niets weten van maatregelen tegen die groep.