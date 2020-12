Veel winkeliers in de knoop door de coronamaatregelen: "Blij dat ik geen hotelier ben"

AMSTERDAM - Er heerst een gelaten stemming in de winkelstraten van Amsterdam. Veel ondernemers, die nu vanwege het kabinetsbesluit moeten stoppen, weten nog niet precies wat ze wél en niet mogen. Ook in de Scheldestraat heerst er veel onduidelijkheid.

Voor de deur van de pas geopende interieurwinkel A Lovely Day wordt net een pallet met nieuwe goederen afgeleverd. “Gelukkig zijn het niet alleen kerstspullen", merkt mede-eigenaar Dorien Henning opgelucht op. De enige manier om nog iets te verkopen, is via de webshop. Ze hoopt vurig dat de lockdown niet langer duurt dan 19 januari, anders gaan ze het niet redden.

Kinderschoenenwinkel Meijs & Co weet nog niet hoe ze het gaan oplossen. “Het is allemaal nog best onduidelijk”, vertelt verkoopster Gayle. “Bijvoorbeeld de vraag of we de schoenen bij de deur kunnen laten afhalen, net zoals je een bekertje koffie kan halen."

De enige andere optie is om de schoenen te bezorgen, maar echt vrolijk stemt het niet.