Hotels worstelen met nieuwe maatregelen: helemaal dicht of 'halve ervaring'?

Volgens adjunct-directeur Femke Groeneveld-Weller is een hotel namelijk veel meer dan een plek om te slapen en valt de 'totaalbelevenis' weg. "Gasten konden worden verwend in de restaurants of bij het ontbijt. Dat kan niet meer. Daarnaast moet het zwembad dicht en kan de spa niet meer. Als dat allemaal wegvalt, dan heb je de mensen behalve een slaapkamer niet meer zo veel te bieden", vertelt ze teleurgesteld.

Het Okura Hotel in Amsterdam heeft besloten helemaal dicht te gaan . Het hotel vindt dat ze met de nieuwe maatregelen niet meer in staat is de gasten de ervaring te bieden die ze verdienen.

Landgoed Duin & Kruidberg in Santpoort heeft sinds gisteravond flink wat afzeggingen gekregen, maar blijft wel open. Gasten kunnen zelf eten ophalen en op de kamers opeten. Bernard Lensink, general manager, laat weten dat hij begrip heeft voor de maatregelen. Al overheerst wel teleurstelling. "Vanuit onze beroepstrots en datgene waar we de afgelopen maanden keihard voor gewerkt hebben, komt dit wel hard binnen."

Pim Evers van Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam benadrukt dat veel hotels nog niet weten of ze de deuren sluiten of een oplossing proberen te verzinnen. Wel merkt hij teleurstelling onder hoteliers. De bezetting was eindelijk weer eens gestegen van 10 naar 25 procent.

Omvallen

Hij zegt verbaasd te zijn hoe weinig hotels tot nu toe zijn omvallen. Hij vermoedt dat het weleens de stilte voor de storm kan zijn. "Ik hoor schrijnende verhalen van de ene annulering na de andere, bezettingen die helemaal onderuit gaan, maar ik hoor ook optimistische verhalen."

In Amsterdam blijken bijvoorbeeld vooral Amsterdammers de hotels in hun eigen stad voor het eerst te ontdekken. "We zagen dat het toch een soort relatietherapie was, een hotelovernachting. Na weken thuis op elkaars lip er even tussenuit."

De nieuwe coronamaatregelen duren tot in ieder geval 19 januari.