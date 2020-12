Lockdown ingegaan: wat is open en wat dicht?

NOORD-HOLLAND - Met de toespraak van premier Mark Rutte nog vers in het geheugen wordt vandaag duidelijk wat de strenge lockdown voor heel Nederland betekent. Vanaf vandaag zullen veel mensen noodgedwongen thuiszitten, omdat thuiswerken de norm is en omdat alle niet-essentiële winkels gesloten zijn.

Even naar de kapper, dat kan in ieder geval de komende vijf weken niet meer in de kapsalon. Ook sporten wordt aan banden gelegd. In West-Friesland gaan ze in ieder geval niet bij de pakken neerzitten. "We pakken de live lessen op Facebook weer op, geven virtueel individuele trainingen: we doen alles om onze leden in beweging te houden."

Een hard gelag is het ook voor de scholen, universiteiten en de kinderopvang. De basis- en middelbare scholen in de Kop van Noord-Holland voelen zich overvallen met het nieuws over de harde lockdown en de naderende sluiting van de scholen. "We hadden niet zien aankomen dat we op zo'n korte termijn voor zo'n lange tijd dicht zouden moeten", zegt bestuurder Nils van Heijst van Meerwerf Basisscholen.

De scholen sluiten overigens niet vandaag, maar vanaf morgen. Kinderen mogen niet naar school en ook de kinderopvang blijft grotendeels gesloten. Alleen kinderen van ouders met cruciale beroepen worden nog opgevangen. Ouders op het schoolplein van openbare basisschool De Havenrakkers in Broek in Waterland begrijpen de lockdown. "Jammer voor mij, maar goed denk ik om te doen", vertelt één van de moeders op het schoolplein aan NH Nieuws.

Wat is er dan open?

Gisteravond werd op rijksoverheid.nl een lijst gepubliceerd met alle essentiële winkels die open mogen blijven. De supermarkten, bakkers, groentezaken, viswinkels en slijterijen blijven gewoon open voor de boodschappen. Op de markt mogen alleen kramen staan die levensmiddelen verkopen. Drogisterijen en apotheken staan ook op de lijst van de overheid.

En wie een pakketje heeft besteld, kan dit gewoon bij de servicepunten ophalen of versturen. Op de lijst staan ook banken, dierenspeciaalzaken, tankstations, opticiens, audiciens, thuiszorgwinkels en autogarages. Bij bouwmarkten mogen spullen nog wel afgehaald worden. De afhaalfunctie bij doe-het-zelf-zaken zullen naar verwachting de komende tijd ook nog veel publiek trekken, omdat veel mensen aan het klussen zijn in huis. Bij de bibliotheek kunnen boeken ook nog opgehaald worden. Tot slot staan winkels voor buitenverkoop van kerstbomen en bloemverkoop op de lijst van winkels die open mogen blijven, net zoals groothandels voor de zakelijke markt.

