Eerste lockdowndag: lege straten, verwarring én creativiteit bij ondernemers

NOORD-HOLLAND - Waar gisteravond in veel winkelstraten nog een hoop winkelend publiek op de been was voor de laatste inkopen, waren de Noord-Hollandse winkelstraten vandaag zo goed als leeg. Ondernemers proberen er ondertussen het beste van te maken en kijken naar wat nog wel mogelijk. Dit brengt nog wel de nodige verwarring met zich mee. Want mag nog wel en wat mag niet?

Blijf thuis, was de dringende oproep van premier Rutte in zijn toespraak gisteravond. Daar lijkt gehoor aan gegeven te worden. Net als in veel winkelstraten was het vandaag ook leeg op de Grote Houtstraat in Haarlem. "Het is net zo rustig als in het voorjaar. Maar ik vind wel dat het echt nodig is, de cijfers moeten naar beneden", zegt een buurtbewoner die zijn hond uit laat.

Debby Schut is kapster en is voorzitter van de winkelvereniging Marsdiep in Den Helder. Ze ziet dat mensen zich vandaag aan de maatregelen houden en daar is ze blij om. Toch waren er vandaag een paar klanten die nog probeerden om hun haar te laten knippen. "Wij houden ons aan de regels, de winkels die hier dicht moeten zijn dicht. Ik hoop dat mensen zich aan de regels houden en dat ze zich bijvoorbeeld niet toch nog thuis laten knippen."

