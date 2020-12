Enorme steun NH Nieuws panel voor nieuwe lockdown: 'Had eerder gemoeten'

NOORD-HOLLAND - Er is enorme steun onder de leden van het NH Nieuws panel voor de gisteren aangekondigde lockdown. Dat blijkt uit onderzoek onder 1.398 deelnemers. Toch is er ook kritiek, want volgens veel leden had dit al veel eerder moeten gebeuren.

Mark Rutte spreekt het volk toe vanuit het torentje - NH Nieuws

Bijna driekwart (73%) van de deelnemers zegt de maatregelen in hoge tot zeer hoge mate te steunen. Veertien procent zegt redelijk tevreden te zijn en dertien procent steunt de lockdown nauwelijks tot helemaal niet. Ook denkt een ruime meerderheid dat de maatregelen voldoende zijn om het aantal coronabesmettingen terug te dringen, en dat ze zich aan de regels zullen houden. Kritiek op openhouden gebedshuizen De meeste critici vinden dat de strenge maatregelen al veel eerder getroffen hadden moeten worden. Maar ook is er veel onbegrip over het openblijven van gebedshuizen als kerken en moskeeën. Daarnaast denkt ook een groep dat een avondklok nog een goede aanvulling was geweest op de maatregelen.

📢 Praat vandaag mee bij De Peiling Noord-Holland De Peiling: Schiphol moet tijdens de lockdown helemaal dicht

Op de vraag welke drie maatregelen de panelleden het meeste steunden, kreeg het sluiten van niet-essentiële winkels veruit de meeste stemmen (63%), gevolgd door het sluiten van sportscholen en sporthallen (35%) en alleen online onderwijs (32%). Opvallend is dat er op de vraag welke maatregelen de minste steun krijgen ook het sluiten van scholen wordt genoemd (21%). Gevolgd door het terugbrengen van het aantal gasten thuis van drie naar twee (20%) en het sluiten van contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten (19%). Vraagtekens bij sluiten basisscholen Dat er zowel steun als kritiek is op het sluiten van scholen heeft te maken met de verschillende gedachten over basis- en middelbare scholen. Meerdere deelnemers vinden het terecht dat middelbare scholen dicht moeten. Zeker gezien de vele besmettingen in onze provincie. Maar dat ook de basisscholen dicht moeten, leidt tot veel onbegrip. Die hadden wat veel panelleden betreft gewoon open kunnen blijven. Verder kwam het kabinet met het dringende advies om in ieder geval tot half maart niet naar het buitenland te reizen. En ook dit kan op veel steun rekenen. Zo is 79 procent het hier in hoge tot zeer hoge mate mee eens, negen procent in redelijke mate, elf procent nauwelijks tot helemaal niet en één procent heeft geen mening.

Verantwoording

Onder de 3.990 leden van het NH Nieuws panel hielden we een enquête over hoe ze aankijken tegen de nieuwe coronamaatregelen. In totaal deden 1.398 mensen mee aan het onderzoek.



Wil je ook meepraten over allerlei onderwerpen in Noord-Holland? Geef je dan hier op voor het NH Nieuws Panel. Je wordt dan eens per maand uitgenodigd voor onze enquêtes.