Steeds meer scholen sturen hele klassen of leerjaren naar huis vanwege corona-uitbraken

NOORD-HOLLAND - Steeds meer Noord-Hollandse middelbare scholen sturen vanwege coronabesmettingen onder leerlingen hele klassen of zelfs meerdere klassen naar huis. In de regio Alkmaar, Texel en in Westfriesland is het aantal besmettingen op sommige scholen zover opgelopen dat ze een aantal klassen of zelfs een heel leerjaar thuis online onderwijs laat volgen.

Ook in andere regio's in de provincie krijgen flink wat scholieren thuis online les. In Heerhugowaard volgen 1350 leerlingen van het Trinitas college (locatie Han Fortmann) sinds vandaag online hun vakken. Ook PCC Fabritius (vmbo) in het Alkmaarse Hoefplan is sinds afgelopen dinsdag dicht, omdat er veel ziekmeldingen zijn onder leerlingen en docenten.

Er vindt overleg plaats tussen scholen en de GGD indien nodig over hoe de situatie aan te pakken bij besmettingen op school. Broerse vraagt zich hardop af of de richtlijnen niet achterhaald zijn. Volgens het directielid zeggen de richtlijnen dat een leerling die naast een besmette leerling in de klas heeft gezeten gewoon naar school kan blijven gaan indien er geen klachten zijn.

Een van die scholen is het RSG in Enkhuizen met driehonderd brugklassers. Zij moesten afgelopen week allemaal verplicht thuisblijven . Directielid van de brugklassen op het RSG Nick Broerse laat weten bezorgd te zijn."Het beleid gaat er nog vanuit dat besmetting op scholen amper plaatsvindt, maar wij zien nu een ander beeld: het gebeurt wel degelijk en redelijk snel ook."

De vele besmettingen onder middelbare scholieren passen in een trend. GGD Hollands Noorden ziet de afgelopen weken een flinke stijging in het aantal jongeren onder de 20 jaar dat positief getest wordt op corona. Afgelopen week was de stijging van het aantal besmettingen in de groep 13- tot 17-jarigen zelfs het grootst vergeleken bij andere leeftijdscategoriëen.

Verder naar het noorden, op Texel, hanteert OSG de Hogeberg in Den Burg een strenger beleid, sinds de besmetting van een leerling aan het licht kwam. Daar moeten alle 4 havo-leerlingen thuis achter de computer of laptop kruipen. "Dat is in de eerste plaats om verdere besmettingen te voorkomen, maar ook om achterstand bij de leerlingen die in thuisquarantaine zitten tegen te gaan", aldus een woordvoerder.

Volgens afdelingshoofd Nick Broerse van het RSG in Enkhuizen zijn de RIVM-richtlijnen voor de omgang met coronaverdachte leerlingen niet streng genoeg. Zo is er in bron- en contactonderzoek geen sprake van nauw contact als een met een corona besmette leerling een lesuur naast een medeleerling heeft gezeten. "Het beleid gaat er nog vanuit dat besmetting op scholen amper plaatsvindt, maar wij zien nu een ander beeld: het gebeurt wel degelijk en redelijk snel ook."

Verschil per regio

Woordvoerder Simone van Geest van de Algemene Onderwijsbond laat weten dat de situatie in sommige regio's nijpender is dan in andere regio's. "Het is zeker niet overal hetzelfde. Het is heel lastig, maar soms is het verstandig om het besluit te nemen om te sluiten en online verder te gaan", vertelt ze.

Volgens woordvoerder van de VO-raad - de belangenorganisatie van scholen in het voortgezet onderwijs - Stan Termeer zitten leerlingen die vanwege een corona-uitbraak op school afstandsonderwijs moeten volgen, vaak voor een korte periode thuis. "Uit de cijfers van november blijkt dat er vrij weinig leerlingen langdurig thuis zitten. Laat ik wel duidelijk zijn, ieder lesuur dat uitvalt is er één te veel. Maar we moeten ook bedenken dat we 1.600 scholen en 1 miljoen leerlingen hebben."