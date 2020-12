Hema-winkels gedeeltelijk open, maar 'geen plek om te funshoppen'

Medewerkers zijn vannacht en vanmorgen bezig geweest om de winkels klaar te maken, vertelt Van Urk. "We hebben de niet-essentiële producten in de winkel afgezet, die worden uit de winkels gehaald. " Wat essentiële en niet-essentiële producten zijn, hebben ze kortgesloten met de branchevereniging warenhuizen. "We hebben dat natuurlijk niet zelf verzonnen, we hebben met de branchevereniging richtlijnen opgesteld waar we ons streng aan gaan houden. En het kan natuurlijk altijd beter."

Babyspullen en taarten

Niet iedereen zal babyspulletjes en taarten essentieel vinden. Van Urk denkt daar anders over: "We zouden niet weten waar je op dit moment een nieuw rompertje voor je baby moet kopen als die er uit gegroeid is. De taarten vinden wij ook van belang omdat het voor een kind dan tóch nog een leuke verjaardag kan worden." Hema heeft naast winkels ook een grote banketbakkerij.