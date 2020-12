De Peiling: Schiphol moet tijdens de lockdown helemaal dicht

SCHIPHOL - Nederland zit sinds middernacht in een strenge lockdown. Het land is zo goed als op slot. Premier Rutte drukte ons op het hart om niet op reis te gaan en tot half maart volgend jaar niet naar het buitenland af te reizen, tenzij strikt noodzakelijk. "We vragen reizigers om hun verantwoordelijkheid daarin te nemen", stelt ook Schiphol. En toch blijft de luchthaven open voor passagiers- en vrachtvluchten.

Ondanks de oproep van de premier is het dus wel mogelijk om naar het buitenland af te reizen. En zijn er vluchten van en naar Schiphol. Ook zijn de eet-en drinkgelegenheden achter de veiligheidscontrole zoals altijd geopend.

Dit betekent dat het voor vliegtuigpassagiers mogelijk is om een hapje te eten en drinken in een horecagelegenheid. Dit in schril contrast tot de rest van het land, waar alle horeca-gelegenheden gesloten zijn.

Winkels

gaan vanwege de landelijke lockdown dicht. Alleen essentiële verkooppunten blijven open, zo meldt de luchthaven. De uitzondering geldt voor de Albert Heijn-supermarkten, drogisterijen, banken en het servicepunt van de luchthaven. Vrijwel alle winkels op Schiphol. Alleen essentiële verkooppunten blijven open, zo meldt de luchthaven. De uitzondering geldt voor de Albert Heijn-supermarkten, drogisterijen, banken en het servicepunt van de luchthaven.



Drukke piekuren