Noord-Holland gaat in harde lockdown

Het Zaantheater in Zaandam heeft de afgelopen periode al een paar keer de programmering omgegooid en ook vandaag moet programmeur Kim Muller er weer aan geloven: "Nu moeten we voor de vierde keer een andere datum gaan zoeken." Het is december, dus de kerstversiering hangt en de kerstbomen staan. Kim: "We dachten we gaan er ondanks alles gewoon een heel gezellige maand van maken." Door het nieuws kunnen de bomen weer de opslag in en moeten de voorstellingen afgezegd worden.