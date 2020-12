Teleurstelling over spoedsluiting scholen: "Superjammer voor studeren voor toetsweek"

HAARLEM - "Het is balen voor de leerlingen die zo hard hebben geleerd voor de toetsweek voor de kerstvakantie." Rector Peter de Zoete van het Kennemer Lyceum in Haarlem had niet verwacht dat een spoedsluiting van de scholen als één van de extra maatregelen door het kabinet overwogen werd. Collega-bestuurder van het Mendelcollege Jan-Mattijs Heinemeijer vindt het 'getuigen van paniekvoetbal'.

"En of het nou wat uitmaakt of we woensdag al moeten sluiten, dat vraag ik me af." De Zoete weet dat zijn docenten met één druk op de knop weer online les kunnen geven. En zijn school is zelfs klaar om online proefwerken af te nemen. Maar die extra stress wil hij de leerlingen niet aandoen. "Nu moeten ze in januari die stof weer leren en dat vind ik superjammer voor ze."

Op het Mendelcollege is rector-bestuurder Jan-Mattijs Heinemeijer gaat in spoedoverleg met zijn docententeam en de Medezeggenschapsraad waar ouders en leerlingen in vertegenwoordigd zijn. Juist op deze scholengemeenschap met 1.750 leerlingen lijkt het coronavirus onder controle en waren er zelfs een paar weken lang nul besmettingen onder de leerlingen en leerkrachten.

"Ik denk dat we nu vanaf woensdag maar de vakantie laten ingaan en dan hebben de docenten tot de vakantie de tijd om de online lessen na de vakantie voor te bereiden." Heinemeijer vindt het jammer dat zijn verrassing op vrijdag nu gecanceld moet worden. "Ik had een oliebollenkraam op vrijdag besteld."