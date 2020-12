Hier wordt geknipt tot middernacht: "Telefoon staat roodgloeiend"

ZUID-SCHARWOUDE - De telefoon staat roodgloeiend in Studio Figaro in Zuid-Scharwoude. Op de valreep proberen mensen nog een afspraak te maken om geknipt te worden, voordat alle kappers om 00:00 uur vannacht dicht moeten tot in ieder geval 19 januari. "We proberen onze klanten zo goed mogelijk te blijven helpen", vertelt Floor Snel van Studio Figaro aan NH Nieuws.