Sportscholen dicht: "Laatste uitlaatklep voor de jeugd nu ook weg"

WEST-FRIESLAND - Sportschoolhouder Inge Schouten is verbaasd over de keuze om sportscholen te sluiten. Niet alleen uit eigen belang, maar vooral door het toenemend aantal jongeren dat ze in haar vestigingen zien. "Sport is een uitlaatklep voor ze en dan wordt dit ze ook nog onthouden."

Toch voelt het voor de onderneemster niet helemaal terecht. "Het ging echt goed, we hadden onze weg er in gevonden en de hygiëneregels en afstandsregels waren zo goed uitvoerbaar." Sporten mocht de afgelopen tijd weer want 'dat is goed voor de gezondheid', verwijst Schouten naar een eerdere uitspraak van minister Hugo de Jonge. "Ik ben verbaasd dat die uitzondering deze keer niet geldt.

Even dacht Inge Schouten met haar twee sportscholen in West-Friesland de dans te ontspringen. Sportscholen werden eerst niet genoemd in de berichten die uitlekten, maar tussen de middag viel ook het woord toch wel. "We wisten daardoor ook wel dat het er aan zat te komen, je weet dat je dan aan de beurt bent."

De afgelopen maanden werd er weer dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid te sporten zag zij, en vooral bij één specifieke doelgroep. "Over het algemeen zie ik dat er meer jongeren aan het sporten zijn in de sportscholen bij ons." Volgens Schouten is sport een belangrijke uitlaatklep en dat maakt dat zij verbaasd is over dit besluit.

"Het kabinet maakt zich zorgen over eenzaamheid onder jongeren en trekt er subsidie voor uit, maar sport is voor hen echt een uitlaatklep en dat wordt hen nu ook weer ontnomen." Schouten merkt een toename in het aantal jonge fitnessers nu het voetbal niet door kon gaan, maar ook ander sporten waren populair. "Ik zie dat ze nu padel zijn gaan spelen, dat mocht nog wel met elkaar."

Facebook Fitness

Voorlopig moeten de jongeren het doen met online lessen, want alle binnensportlocaties blijven de komende vijf weken gesloten. Inmiddels kent de sportschooleigenaresse de klappen van de zweep. "De eerste lockdown wist je echt niet wat je moest, nu pakken we de live lessen op Facebook weer op, geven we virtueel individuele trainingen: we doen alles om onze leden in beweging te houden."