Zo reageert Noord-Holland op de lockdown: "Deze valt heel zwaar"

NOORD-HOLLAND - Een strenge lockdown voor heel Nederland: om middernacht is het zover. De maatregelen zijn nog strenger dan die van de 'intelligente' lockdown van het begin van dit jaar en daarop wordt in de hele provincie emotioneel gereageerd, van de sportschoolhouder tot een museumhouder en sekswerker. "Dit is een drama voor ons allemaal. We hebben geld nodig. Zonder inkomsten of financiële steun raak ik mijn woning kwijt"

Het is leeg in de winkelstraten - NH Nieuws

Vanaf morgen gaan bijna alle publiek toegankelijke ruimtes dicht. Niet alleen de doorstroomlocaties zoals musea, theaters en pretparken, maar ook niet-essentiële winkels en alle binnensportruimten zoals sportscholen en sauna's. Ook op Schiphol gaan alle niet-essentiële winkels tot 19 januari dicht. Dat laat een woordvoerder van Schiphol weten aan NH Nieuws. Zowel op Schiphol Plaza als achter de security en paspoortcontrole moeten zaken met bijvoorbeeld kleding, elektronica en sieraden de deuren sluiten. Vliegen blijft mogelijk, al gaf premier Rutte het dringende advies om niet te reizen.

Sport Sporten in teamverband is morgen niet meer toegestaan. Er mogen nog maar maximaal twee mensen buiten samenkomen. De sportscholen ontkomen ook niet aan een sluiting. Dat is zuur voor twee jonge ondernemers in Alkmaar die het eerste weekend van het nieuwe jaar hun nieuwe sportschool zouden openen in Victorie Plaza in Alkmaar. Ze hadden 2,5 ton in hun sportschool geïnvesteerd. Het nieuws van de sluiting van de sportscholen is voor hen dan ook een hard gelag. "Deze valt heel zwaar, ik moest eerst heel hard lachen. Ik lach eerst, dan voelt het minder erg aan."

Quote "Sport is een uitlaatklep voor ze en dan wordt dit ze ook nog onthouden. Inge Schouten, Sportschoolhouder

Ook een sportschooleigenaresse in West-Friesland baalt: Niet alleen uit eigen belang, maar vooral door het toenemend aantal jongeren dat ze in haar vestigingen zien. "Sport is een uitlaatklep voor ze en dan wordt dit ze ook nog onthouden." Voor de topsport verandert er nu niks. Zowel in de eredvisie als in de eerste divisie kan de competitie verder gaan. Ook de hervatting van de topsportcompetities gaat door. Vorige week gaf het kabinet al aan dat de topsport per 17 december hervat kon worden en die versoepeling blijft overeind.

Quote "Dit is een drama voor ons allemaal. We hebben geld nodig. Zonder inkomsten of financiële steun raak ik mijn woning kwijt" Kiki, Sekswerker

In de rosse buurt in Alkmaar heerst veel onrust. Drie sluitingen, stijgende prijzen en bange klanten; het kan de doodsteek worden voor het seksstraatje. "Dit is een drama voor ons allemaal. We hebben geld nodig. Zonder inkomsten of financiële steun raak ik mijn woning kwijt", vertelt Kiki die op de Achterdam werkt. Ook raamexploitant André Visser begint de hoop langzaam te verliezen. "Ik heb mijn mooie sloep en mijn motor moeten verkopen. Ik zit echt tegen faillissement aan omdat ik de torenhoge huur gewoon niet meer kan ophoesten." "Ik probeer positief te blijven, maar mijn vrouw gaat er echt aan onderdoor. Het is verschrikkelijk." Morgenochtend verschijnt de uitgebreide reportage over Kiki en de Achterdam bij NH Nieuws. Tekst gaat door onder de foto.

Raamprostituee Kiki wordt hard geraakt door de sluiting

De musea moeten de deuren morgen weer sluiten en dat terwijl de boel net 'coronaproof' was ingericht. Zo zegt Martine de Winter van het Zuiderzeemuseum tegen NH Nieuws. "We hebben er veel energie aan besteed om er iets moois van te maken en we zouden de hele kerstvakantie open gaan. Dit is echt heel jammer." Woordvoerder van het Stedelijk Museum Alkmaar Eva Groentjes vindt het ook heel jammer. "We vinden het vreselijk. We hadden ons enorm verheugd op de kerstvakantie. Dat is zowat de leukste tijd van het jaar in ons museum, maar het is niet anders." Ook kappers kregen het ineens razend druk gisteren. In Zuid-Scharwoude besloot een kapsalon daarom tot middernacht open te blijven.