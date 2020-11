Politie beëindigt meerdere illegale feesten tijdens Halloweennacht

NOORD-HOLLAND - Op meerdere plaatsen in de provincie heeft de politie vannacht illegale feesten beëindigd. In Weesp wisten agenten naar eigen zeggen een 'Halloweenrave' te voorkomen. De politie deelde boetes uit en nam apparatuur in beslag.

In een vakantiepark in Halfweg vierden 70 mensen in een huisje voor acht personen een Halloweenfeest. Even verderop beëindigde de politie in Hoofddorp samen met handhavers een feest in een bedrijfspand. Volgens agent Johan Dubbeldam waren de feestgangers twintigers en dertigers. Ook vrijdagnacht was het al raak daar: in een Airbnb-locatie in Vijfhuizen onderbrak de politie een Halloweenfeest met 17 mensen.

Feesten in Amsterdam

Bij drie illegale feesten in Amsterdam kregen tientallen feestgangers een boete, verrichtte de politie meerdere aanhoudingen en werd apparatuur in beslag genomen.

Twee feesten waren in een woning en in een bedrijfspand in Amsterdam-Zuid. In de woning waren 60 personen aanwezig. Toen de politie aankwam bij het bedrijfspand vluchtten 40 personen weg. De 46 personen die nog aanwezig waren, kregen van agenten een proces-verbaal. In een woning in het centrum beëindigde de politie een feest met 20 personen.