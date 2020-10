Instagramaccount achter illegaal feest: "Met coördinaten kom je op feestterrein"

HILVERSUM - Het is een kat-en-muisspel tussen politie en feestgangers. Via Instagram worden jongeren via speciale, vaak afgeschermde, accounts gemobiliseerd om illegale feesten bij te wonen. In Hilversum waar de politie vannacht een groot illegaal feest oprolde, werd gebruik gemaakt van het afgeschermde Instagramaccount locatie12.events om feestvierders op de been te krijgen. Het account heeft ondertussen meer dan 11.000 volgers.

Een man van 22 jaar uit Utrecht, die vannacht op de lijst stond, vertelt anoniem aan NH Nieuws dat de feestende jongeren in Hilversum door middel van het besloten Instagramaccount locatie12.events geïnformeerd zijn over het feest op het verlaten bouwterrein. "Je zou via een bericht van het account coördinaten krijgen om zo uiteindelijk op het afgelegen feestterrein te komen", vertelt hij. "Als je kijkt naar de lichtshows en muziek, dan is er wel iemand echt flink bezig geweest om het allemaal in goede banen te leiden." De jongen besloot uiteindelijk niet af te reizen naar Hilversum, omdat zijn huisgenoten hem afraadden om te gaan. 300 jongeren De politie kreeg vannacht meerdere meldingen en beëindigden het feest. Met een grote politiemacht werd het feest op het bouwterrein van de HOV-lijn, vlakbij natuurgebied Anna's Hoeve, langs de A27 en de spoorlijn Hilversum-Baarn, stilgelegd. "Er waren 300 jongeren op de been en die schoten alle kanten op en het donkere bos in", vertelt politiewoordvoerder Bernard Jens. "We hebben uiteindelijk één persoon met de geluidsinstallatie aangehouden en een minderjarig meisje die het nodig vond om naar agenten te schoppen." Ook nam de politie de geluidsapparatuur in beslag, om te voorkomen dat het feest zich elders zou voortzetten.

Een dag eerder werd er een illegaal feest in Naarden door de politie opgerold. De 22-jarige man uit Utrecht meent dat de organisatoren daarvan, ook achter de feestavond in Hilversum zaten. "Ik kreeg een video doorgestuurd van eenzelfde editie als de dag ervoor", doelend op de nacht in Naarden. "Toen ik die beelden zag, was het een feest alsof corona er niet was, dus ik wilde daar graag een keer zelf naar toe." Onverantwoord Buurtbewoners schrokken van de grote toestroom aan mensen. "Het was net de Kalverstraat of de Damrak", vertelt een bewoner. "Heel veel jongelui die op en neer liepen en taxi's die op en neer reden." Een vrouw maakt zich zorgen om mogelijke coronabesmettingen. "Er hoeft maar één persoon met corona bij te zitten en je loopt zo 300 man te besmetten. Iedereen neemt het mee naar huis en dan worden je opa en oma ziek en gaat het alleen maar uitbreiden", vertelt ze. "Dus ik vind dat best wel onverantwoord. Ik snap het heel goed, ik wil ook graag een feestje. Maar het is gewoon niet oké in deze situatie om dat te doen."

De politie is op de hoogte van de instagramaccounts en probeert de illegale feesten in de kiem te smoren. Soms lukt dat, maar het is niet gemakkelijk. Eén van de leden die het afgeschermde Instagramaccount volgt legt uit wat de werkwijze is van de 'underground' organisatie. "Meestal zetten ze een week van tevoren een bericht online op Instagram, daarbij geven ze een tijdslot aan waarbinnen je een bericht kunt sturen naar het account", aldus het lid, die anoniem wil blijven. "Als ze je vertrouwen, dan antwoorden ze je met tijden en locatie." Vaak is het om deze reden lastig om al voor het feest aan de gang is in te grijpen, zo erkent de politie. Een feest beëindigen na tips gebeurt regelmatig, maar dat houdt de vaak jonge feestgangers niet tegen. "Het is inderdaad zo dat de politie ze soms al opgerold heeft voor het feest kan beginnen", vertelt de volger van het feestaccount. "Maar dan verplaatsen ze weer naar een back-up locatie. Soms verplaatsen ze de hele nacht door."

Wie er achter de underground raves zit, is niet bekend. De volger zegt te weten uit welke hoek de organisatoren komen. "Het lijken mensen uit de underground scene van Amsterdam", weet de volger van het account. "Zij organiseerden voor deze coronasituatie al illegale feesten en doen dat nu eigenlijk nog steeds. Ze organiseren deze feesten nu vanuit de gedachte om de scene levend te houden. Het zijn mensen die leven voor deze specifieke nachtcultuur." De politie zegt te begrijpen dat de jongeren het zat zijn en graag weer van alles willen doen. "Toch willen we oproepen om je voorlopig echt aan de regels te houden", aldus politiewoordvoerder Bernard Jens. "Het is nu de hoop dat deze organisatoren het gezonde verstand gaan gebruiken en deze feesten niet meer organiseren met dit soort grote aantallen. Het kan gewoon niet, dat tonen de cijfers momenteel wel aan."