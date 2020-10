Burgemeester Broertjes: "Illegale feestgangers zijn niet welkom in Hilversum"

HILVERSUM - Met verbijstering heeft burgemeester Pieter Broertjes vernomen dat er vannacht 300 jongeren aan het feesten waren in het bos bij Anna's Hoeve. Onder een viaduct in aanbouw was muziek, werd gezongen en stonden de bezoekers hutjemutje op elkaar. De feestvierders gebruikten dank en drugs. Het leek wel alsof er even helemaal geen corona was. Broertjes is blij dat de politie op volle sterkte ingreep. Hij heeft één boodschap voor de feestgangers: "Jullie zijn niet welkom in Hilversum."

NH Nieuws ontdekte dat de feestgangers via een Instagramaccount met coördinaten naar de feestlocatie werden geleid. Daar was een lichtshow en harde muziek. Gezien alle lege ballonnen werd er volop lachgas gebruikt door de bezoekers. Toen de politie een eind maakte aan het feest, vlogen de jongeren het bos in.

Burgemeester Broertjes begrijpt niet dat al deze feestgangers samen kwamen. "We zitten midden in de tweede coronagolf, dan is het toch echt niet te begrijpen dat mensen dit feest voorbereiden of bezoeken? Hun leven lijkt ongehinderd door te gaan. Dat klopt gewoon niet."

Niet gesignaleerd

Broertjes vertelt dat hij het illegaal feest niet kon voorkomen. "Het was echt een verrassingsverhaal. Het feest was niet gesignaleerd. We gaan uitvoerig evalueren wat we meer hadden kunnen doen en wat we in de toekomst zullen doen als zoiets weer gebeurt. Al met al vind ik het echt onbegrijpelijk wat er is gebeurd."