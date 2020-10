Update: beelden van feestende jongeren op bouwterrein bij Hilversum

Op Facebook laat de politie weten dat de meeste bezoekers rustig vertrokken nadat het feest was beëindigd. Een paar zorgden nog wel voor overlast in de omgeving. Op parkeerplaatsen bij het natuurgebied stonden honderden auto's uit heel het land. Ook stonden er veel taxi's uit Amsterdam.

De politie vindt het negeren van de coronamaatregelen 'onbegrijpelijk en onverantwoord'. Bovendien schrijft de politie dat het "levensgevaarlijk is om je in het donker op een bouwterrein en langs het spoor te begeven."

Naarden

Vrijdagnacht greep de politie ook al in bij een illegaal feest in Naarden. Daar vierden 150 man feest onder een viaduct. Burgemeester Han ter Heegde van de gemeente Gooise Meren keurde het illegale feest af. "Dit is onverantwoord gedrag. Waar is het gezonde verstand? En hoe is het mogelijk dat met 10.000 besmettingen per dag, je je zo gedraagt."