Politie in Naarden rolt illegaal feest op: 150 mensen weggestuurd

NAARDEN - De politie in Naarden heeft vannacht een groot illegaal feest opgerold. Feestgangers hielden zich op onder een viaduct in de plaats.

Ze waren niet alleen met een veel te grote groep bij elkaar, ze hielden zich onderling ook nog eens niet aan de maatregelen en lieten een gigantische bende achter.

Burgemeester Han ter Heegde van de gemeente Gooise Meren keurt het illegale feest af. "Dit is onverantwoord gedrag. Waar is het gezonde verstand? En hoe is het mogelijk dat met 10.000 besmettingen per dag, je je zo gedraagt."

Velsen-Noord

In Velsen-Noord werd al een gebiedsverbod afgekondigd voor het terrein rondom de Reyndersweg. Mensen mogen daar tussen 20.00 uur en 6.00 uur niet komen, omdat er volgens de veiligheidsregio signalen zijn dat daar een illegaal feest georganiseerd zou worden.

Het verbod gold gisteren, en loopt aankomende nacht nog door. Mensen mogen ook geen geluidsapparatuur bij zich hebben.