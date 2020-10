Politie Volendam stuurt 33 man op illegaal feest naar huis

VOLENDAM - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest in Volendam beëindigd. De namen van alle aanwezigen werden genoteerd: tegen hen en de organisator wordt proces-verbaal opgemaakt.

Het feestje in een bedrijfspand aan de Julianaweg was rond 1.30 uur in volle gang toen de politie op de stoep stond. Op de illegale party waren 32 feestgangers en een organisator aan het feesten. De politie heeft van iedereen de naam genoteerd, daarna werd iedereen naar huis gestuurd.



In het pand werd een ruimte aangetroffen vol lege drankflessen, geluidsapparatuur en overige zaken. Tegen alle feestgangers en de organisator wordt proces-verbaal opgemaakt en zij zullen hierover binnenkort bericht ontvangen.

In de gemeente Edam-Volendam zijn gisteren 26 mensen besmet geraakt met corona, dat aantal ligt boven het landelijk gemiddelde.