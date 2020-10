Organisator van illegale raves legt uit waarom jongeren willen feesten: "We mogen lol maken"

Een oude telefoon met een nieuwe simkaart is vaak het begin van een feest. De organisator (naam bekend bij de redactie) wil uit angst voor represailles anoniem blijven en is zelf al vier jaar werkzaam in de evenementenbranche. Hij heeft binnen mum van tijd honderden jongeren bij elkaar die zin hebben in een feestje. "We creëren een WhatsAppgroep onder een fictief persoon en we hebben zo zeshonderd mensen in de groep", omschrijft hij de voorbereiding voor een illegaal feest dat hij deze zomer organiseerde in de buurt van de Amsterdamse Westhaven.

"Als we op de dag van het feest alles hebben opgebouwd, sturen we op het laatste moment de locatie door en dan druppelen de mensen vanzelf binnen. We begonnen een keer om een uurtje of 2.00 en het ging door tot ongeveer 6.00 of 7.00 uur", vertelt de organisator. "Toen zijn we helaas opgerold door de politie."

Zeiljacht

Niet alleen natuurgebieden zijn plekken waar feesten worden gehouden. Zo werden deze zomer zelfs zeiljachten ingezet om eens goed los te kunnen gaan. "Dat was echt een rage. In Amsterdam werd dan sneaky een boot aangemeerd en dan ga je zo ver mogelijk het Markermeer op om de hele dag te feesten", vertelt hij. "En als er een politieboot langs vaart, gaat iedereen naar beneden."