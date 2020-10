Politie stopt illegaal Halloween-feestje in gehuurde Airbnb-locatie Vijfhuizen

VIJFHUIZEN - De politie heeft rond middernacht een illegaal Halloween-feestje in Vijfhuizen beëindigd. Bij aankomst troffen ze 17 mensen verkleed aan die een Airbnb-locatie hadden gehuurd in het dorp. Alle feestgasten hebben alleen een officiële waarschuwing gekregen.

De politie kreeg gisteravond een melding dat er een feestje zou zijn aan de Vijfhuizerdijk. De locatie bleek achteraf een Airbnb-locatie. De verhuurder was niet op de hoogte van de plannen en heeft er volgens de politie alles aan gedaan om duidelijk te maken dat slechts vier bezoekers welkom waren.

Toch hebben de feestgasten geen bekeuring gekregen, meldt de politie. Die waarschuwing is eenmalig en wordt landelijk genoteerd, bij een tweede melding wordt de boete alsnog uitgeschreven. De politie houdt de boete alleen achter de hand bij overtreding door minderjarigen of bij situaties waar kennis over de huidige maatregelen ontbreekt.