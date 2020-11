Drie illegale feesten in Amsterdam beëindigd, tientallen boetes uitgedeeld

AMSTERDAM - De politie heeft vannacht op verschillende plekken in Amsterdam illegale feesten beëindigd. Tientallen feestgangers kregen een boete. Ook zijn er mensen aangehouden en nam de politie apparatuur in beslag.

In een woning aan de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam-Zuid waren 60 personen aan het feesten. De politie beëindigde rond 2.00 uur het feest. Bij de woning was iemand aanwezig die "ogenschijnlijk als een soort portier bij het feest fungeerde", meldt de politie. De 'portier' en de twee eigenaren van de woning hebben een proces-verbaal gekregen.

Een half uur later kreeg de politie een melding over een feest in een bedrijfspand aan de Antony Fokkerweg in Amsterdam-Zuid. Daar maakten 40 mensen zich uit de voeten toen de politie bij het pand aankwam. De 46 personen die nog aanwezig waren, kregen een proces verbaal. Ook werden twee personen aangehouden.

Kaakslag

Een persoon deelde een kaakslag uit aan een agent, de andere persoon werd aangehouden voor de wet Identificatieplicht. De politie nam ook drie draaitafels en een mengpaneel in beslag. De organisator van het feest kreeg een proces-verbaal. Die kan ook op bestuurlijke maatregelen van de gemeente rekenen, zoals een dwangsom of een bestuurlijke boete.