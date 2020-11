Tientallen Halloweenvierders zoeken tevergeefs naar feestlocatie in Weesp

Vanuit het hele land kwamen tientallen mensen naar Weesp op zoek naar de locatie van het feest. Die plek konden ze alleen niet vinden. Sommigen bezoekers hebben tegen de politie gezegd dat ze dachten dat het om 'oplichterij' ging.

De politie is een onderzoek gestart naar de organisatie van het feest. De vermoedelijke locatie van het feest zou in de omgeving van het Spoorpad in Weesp zijn.

Een agent laat op Instagram weten dat een aantal van hen al onder invloed waren van drank en/of andere middelen. "Dat maakte de gesprekken niet makkelijker", schrijft hij in het bericht. Daaraan voegt hij toe dat de politie de jongeren niet dwars wil zitten: "We blijven er dan ook tegen optreden. Niet om jongeren dwars te zitten, maar omdat we deze #coronacrisis #alleensamen kunnen aanpakken. Des te eerder kunnen de maatregelen versoepeld worden."

Illegalen feesten

Vorig weekend vierden 300 jongeren op een bouwterrein in Hilversum een feest, waarvan NH Nieuws de beelden had. De jongeren werden via een Instagramaccount gemobiliseerd voor het feest. Ook in Naarden was er vorig weekend een feest onder een viaduct.