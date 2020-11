Halloweenfeestjes in Halfweg en Hoofddorp beëindigd: "Met 70 man in huisje voor 8"

HALFWEG - De politie heeft vannacht twee illegale 'Halloweenfeesten' beëindigd in Halfweg en in Hoofddorp. Burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer meldt op Twitter dat 'zoveel mogelijk' feestgangers een boete hebben gekregen.

In Halfweg hebben volgens agent Johan Dubbeldam 70 mensen een Halloweeenfeest gehouden in vakantiehuisje voor acht personen. Dubbeldam noemt het in een tweet "bizar".

Ook in een pand op de Parellaan in Hoofddorp maakte de politie samen met de handhaving een einde aan een feest. Op Twitter laat de politie van Haarlemmermeer weten dat er "diverse proces-verbaal opgemaakt", en dat er ook tegen de eigenaar van het pand wordt opgetreden. Volgens agent Dubbeldam waren de feestgangers geen pubers, maar twintigers en dertigers.

