Dijklander stelt klein deel geplande operaties uit vanwege toename coronapatiënten

Patiënten die het hardste zorg nodig hebben worden eerst geholpen. Ook dagbehandelingen en afspraken op de polikliniek gaan vooralsnog door. Als de operatie van een patiënt niet doorgaat krijgt die hier persoonlijk bericht van.

Volgens bestuursvoorzitter Arno Timmermans is het ziekenhuis goed voorbereid. "In de periode na de eerste golf hebben we niet stilgezeten. Rekening houdend met een mogelijke tweede golf hebben we ons goed voorbereid. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om een consult via beeldbellen te doen. Patiënten hoeven dan niet naar het ziekenhuis te komen en de arts kan via het scherm uitslagen bespreken en met de patiënt de behandeling bespreken. Dat we deze mogelijkheid kunnen bieden, komt nu bij de tweede golf goed

van pas."

Meerdere coronapatiënten

Eind september opende het ziekenhuis opnieuw de corona-afdeling. En gisteren meldde een woordvoerder aan NH Nieuws dat er negentien coronapatiënten in het ziekenhuis liggen, verspreid over de locaties Hoorn en Purmerend. Drie daarvan liggen op de Intensive Care. Ook werd duidelijk dat er dagelijks wordt gekeken welke maatregelen getroffen moeten worden.

Het ziekenhuis treft meerdere maatregelen om de veiligheid te waarborgen. Zo is het verplicht om een mondkapje te dragen. Ook worden mensen gescreend bij de ingang en wordt ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk mensen tegelijkertijd zich in het ziekenhuis bevinden.