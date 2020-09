Beeldbellen dankzij corona omarmd door Dijklander ziekenhuis

Beeldbellen werd tijdens de coronaperiode ingezet als alternatief voor een bezoek aan de spreekkamer. Dijklander deed onderzoek onder 1500 patiënten uit West-Friesland en Waterland; hieruit blijkt dat zij het beeldbellen als een positieve ontwikkeling zien.

Het videobellen had een aantal voordelen: zo kon het aantal bezoekers in het ziekenhuis beperkt blijven tijdens de coronaperiode, scheelt het de bezoekers reiskosten en tijd en het werd ervaren als 'persoonlijker contact' dan een telefonisch consult. Uit het onderzoek blijkt dat patiënten het niet alleen een goede ontwikkeling vinden voor tijdens de coronacrisis, maar ook als goed alternatief voor eenvoudige vragen.

Respect

Ook de medewerkers van Dijklander omarmen het videobellen steeds meer, vertelt Kinderarts Noud Drewes. Hij ziet dat patiënten het zelf fijn vinden en merk dat het beeld een goede toevoeging kan hebben. “Er was een keer een baby met luchtwegklachten. De moeder durfde niet naar het ziekenhuis te komen vanwege het coronavirus. Toen we het kind zagen en hoorden tijdens het videoconsult, konden we direct inschatten wat er speelde en hen helpen.”

Het onderzoek laat ook zien dat driekwart van de respondenten door de coronacrisis meer respect heeft gekregen voor ziekenhuismedewerkers. Ook was het Ziekenhuis Panel positief over de corona-aanpak in het Hoornse ziekenhuis, met name over de triagetent en de controle bij de deur.