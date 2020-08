'Handvol' coronapatiënten opgenomen in Dijklander ziekenhuis

Het ziekenhuis is voorbereid op een terugkeer van coronapatiënten, vertelt woordvoerder Marjolein Beijnen. "We wisten dat er een tweede golf zou komen en zijn hier goed op voorbereid. Deze keer liggen de protocollen en eventuele opschalingsplannen klaar, kennen we het ziektebeeld, we weten in welke volgorde we het beste kunnen werken en dat gaat ons zeker helpen."

Over de ernst van de besmette patiënten kan Beijnen niets zeggen, maar er liggen geen patienten op de Intensive Care afdeling. "Ik weet niet hoe iedere patiënt er specifiek aan toe is, maar het feit dat zij bij ons liggen, zegt dat zij zorg nodig hebben die zij thuis niet kunnen krijgen." Of er met de terugkeer van coronapatiënten sprake is van de gevreesde 'tweede golf' kan de woordvoerder niet te zeggen. "Natuurlijk maken we ons zorgen, we houden de ontwikkelingen buiten de muren nauwlettend in de gaten, maar op dit moment is er nog geen sprake van een enorme toeloop aan coronapatienten en zijn we nog niet opgeschaald."

Vooral jongeren besmet

Er is volgens de woordvoerder geen sprake van 'stilte voor de storm'. De manier waarop het zich ontwikkelt is heel anders dan de vorige keer, merkt zij. "Toen waren het veel meer oudere patienten die besmet raakten en dat leidde in de eerste golf vrij snel tot ziekenhuisopnames. Nu zijn het veel jongeren die besmet raken en die blijken over het algemeen mildere klachten te hebben. Dit leidt tot nu toe tot een beperkt aantal corona patiënten in het ziekenhuis."

De overige patienten hoeven zich geen zorgen te maken over besmetting. "De patienten die opgenomen zijn met coronaklachten worden geisoleerd verpleegd en het ziekenhuis blijft vooralsnog gewoon in bedrijf en reguliere zorg hoeft nog niet te wijken."