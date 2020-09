Bloemen en wellnessbonnen voor IC-personeel Dijklander ziekenhuis: "Even lekker ontspannen"

HOORN - De Andijkse Tessa van de actie Zorg voor IC overhandigde vandaag 120 wellnessbonnen en bloemen aan de IC-verpleegkundigen van het Dijklander ziekenhuis in Hoorn en Purmerend. "Als er een kans is om iets voor je medemens te kunnen doen, dan moet je dat aanpakken", zegt de huidspecialiste van LNC Huidverbetering uit Andijk.

De actie Zorg voor IC werd tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis opgericht om het IC-personeel van ziekenhuizen in de watten te leggen. Vanuit de actie werd Tessa benaderd om een regio op zich te nemen en die kans pakte ze met beide handen aan. "Daar heb ik geen moment over getwijfeld."

De bloemen en cadeaubonnen werden vandaag in ontvangst genomen door Annelies Zijlstra, hoofd IC van het Dijklander ziekenhuis. Zij is blij met het cadeau. "Bijzonder dat Tessa ons vereert met de wellnessbonnen. Wij kijken er naar uit om even heerlijk te gaan genieten!"

Tijd over voor de actie

Tessa startte de actie in de coronaperiode, toen zij haar praktijk voor huidverbetering tijdelijk moest sluiten. "Maar daardoor had ik naast online trainingen voor mijn werk en het lesgeven van mijn oudste zoon wel de tijd om aan deze actie mee te doen."

Ze benaderde alle specialisten in de beauty- en wellness in de omgeving van Hoorn en Purmerend en daarvan uit werden 120 bonnen gedoneerd die besteed kunnen worden aan bijvoorbeeld een manicure, pedicure of een massage. "Om het geheel aan te kleden heb ik bloemen en tasjes geregeld", zegt Tessa. "Ik wil iedereen nogmaals bedanken voor alle donaties en ik hoop dat we onze zorghelden snel in onze praktijken mogen ontvangen."