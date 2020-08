Rekenmodel Dijklander is 'baken' voor ziekenhuis in coronatijd

HOORN - Het Dijklander Ziekenhuis heeft een rekenmodel ontwikkelt dat laat zien hoeveel reguliere zorg moet inkrimpen wanneer er een coronapatiënt binnenkomt. Het model is ontwikkeld tijdens de vorige corona golf, maar is nu doorontwikkeld. "Het is een enorm logistiek proces, maar dit is een baken waarop we kunnen sturen."

Toen corona het Dijklander ziekenhuis 'overkwam' wisten zij nog niet goed wat er op hen af kwam, vertelt woordvoerder Esther Muusse. "We wisten niet hoe groot het was, hoeveel patiënten we zouden krijgen en wat ze nodig hadden." Gaandeweg kwam er meer inzicht in de impact van de corona patiënten op de reguliere zorg.

Wanneer er een coronapatiënt binnenkomt dan heeft dit invloed op de overige zorg. In het voorjaar moest de reguliere zorg in Brabant bijna volledig wijken voor de coronazorg. "Als je je alleen op COVID-19-patiënten richt en andere patiënten niet meer behandelt, loop je de kans dat patiënten met een hogere overlevingskans de dupe worden", vertelt Ymke Fokma, lid van de raad van bestuur. "We hebben toen in het Dijklander meteen gezegd dat we dat vanuit patiëntperspectief niet wenselijk vonden."

Samen om tafel

Het ziekenhuis zette de doktoren en rekenkundigen samen om tafel om de impact op de zorg in het ziekenhuis in kaart te brengen. Daar spelen veel factoren een rol in: de bedden, de apparatuur, het personeel, medicijnen en de capaciteiten van het personeel. Het rekenmodel houdt rekening met alles dat er nodig is wanneer er iemand ziek is. "Het is een enorm logistiek proces dat allemaal met elkaar samenhangt", vertelt de woordvoerder.

Om goed voorbereid op een mogelijke tweede golf is het systeem afgelopen zomer doorontwikkeld en bijgeschaafd. Bij een opmars van corona wordt de zorg afgeschaald op medische urgentie en dit systeem geeft een heel specifiek beeld van de mogelijkheden, vertelt woordvoerder Esther Muussen. "Zo kan het systeem direct laten zien: Als er zoveel coronapatienten binnenkomen, dan kunnen er bijvoorbeeld nog zoveel tumoren verwijderd worden en zoveel hartpatiënten worden opgenomen."

Klaar voor de start

Ook het personeel is afgelopen zomer klaargestoomd om een mogelijke klap op te vangen. "Vorige keer moesten we iedereen die gekwalificeerd was om op de IC te werken overal vandaan trekken. We hebben nu extra mensen getraind en alle vaardigheden bijgebracht die Covidzorg op de IC vraagt van het personeel."

Het systeem is volgens de capaciteitsexperts uniek, vertelt de woordvoerder. Het Dijklander hoopt dan ook dat andere ziekenhuizen mogelijk iets kunnen hebben aan deze werkwijze. Ook chirurg Marc Govaert is te spreken over het rekenmodel: ‘Ik ben best kritisch ten aanzien van dit soort modellen, maar het raamwerk dat er nu staat, is echt een baken waarop we kunnen sturen.”