Dijklander ziekenhuis opent deuren IC-afdeling na coronaperiode: "Beetje onwerkelijk"

HOORN - Nu de grootste coronagolf voorbij lijkt kan er door ziekenhuizen voorzichtig teruggeblikt worden op een hectische periode. Ook het Dijklander ziekenhuis in Hoorn heeft het virus inmiddels onder controle en is sinds anderhalve week zelfs coronavrij.

NH Nieuws

Brenda O’Bryan is al ruim vijf jaar verpleegkundige op de intensive care in het Dijklander ziekenhuis en sinds twee jaar teamcoordinator. We kijken met haar terug op de afgelopen periode. "Trots overheerst. Zo van dit hebben we met elkaar gedaan", vertelt O'Bryan aan NH Nieuws. Maar naast het trotse gevoel is er ook de verdrietige nasmaak. "Normaal gesproken laten wij op de intensive care gewoon familieleden toe. Dat is tijdens de hele COVID-periode niet zo geweest. Dat is wel treurig geweest voor familie." Onwerkelijk Tijdens de piek van het aantal corona opnames, is de maximum capaciteit van de twee IC-afdelingen, twee dagen bereikt. In die twee dagen moesten er coronapatiënten worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen.

Quote "We hebben natuurlijk ook zelf weer zin om op een terrasje te zitten" ic-verpleegkundige Brenda o'bryan

Op dit moment ligt er geen één coronapatiënt meer in het ziekenhuis en hangt er op de IC-afdeling bijna een relaxte sfeer. "Twee weken is het echt, echt rustig nu. Ja, het is gewoon een beetje onwerkelijk", beschrijft O'Bryan de situatie.