Willem Bakker zet zich in voor kleinschalige woonvorm 'op 't dorp'

OPMEER - Willem Bakker zet zich al jarenlang in voor ouderen en komt op voor hun rechten. Tien jaar lang was hij mantelzorger voor meneer en mevrouw Rikkers wiens droomwens het was om tot het einde samen te blijven wonen in het eigen dorp. Het echtpaar inspireerde hem zich nu in te zetten voor een kleinschalige woonvorm zodat ouderen gezamenlijk in eigen dorp kunnen blijven wonen.

ANP - ANP

Het is geen familie en het zijn geen kennissen, benadrukt Willem Bakker. Hij ontmoette het echtpaar Rikkers bij een bingo-avond en kwam in gesprek over hun hartenwens. Er woonde geen familie in de buurt en gaandeweg zorgde Willem Bakker steeds meer voor het echtpaar. "Toen ik hoorde van hun hartenwens om tot het einde bij elkaar te kunnen blijven, dacht ik: dit gaan we doen." Tien jaar lang verzorgde hij het echtpaar, maar zij wilden blijven wonen in hun eigen wonen, ook toen zij intensieve zorg nodig hadden. Wat miste was een kleinschalige woonvoorziening waar ze samen konden blijven wonen, maar waar wel de nodige zorg en hulp beschikbaar zou zijn. "De kleinschalige woonvoorzieningen voor dementerenden schieten als paddenstoelen uit de grond, maar voor 'gewone ouderen' die op een fijne manier samen oud willen worden is er weinig."

Quote "Die mensen wonen hun hele leven in het dorp, die moet je daar niet weghalen" Willem Bakker - Stichting ouderennetwerk West-friesland

Sinds de bejaardenhuizen zijn wegbezuinigd, moeten ouderen volgens Bakker daarnaast vaak hun dorp verlaten om te wonen in grotere zorginstelling in een omliggende plaats en dat doet Bakker pijn. "Die mensen wonen hun hele leven in het dorp, die moet je daar niet weghalen." De ouderen die zorg nodig hebben komen terecht in een tehuis waar ze niemand kennen en dat zorgt voor 'Hendrik-Groentaferelen'. "Dan krijg je: Ik ga niet bij hen zitten, die ken ik niet." Vereenzaming Daar komt bij dat in dorpen de woningen vaak ver uit elkaar liggen en dat zorgt voor eenzaamheid onder ouderen die 'thuis' blijven wonen. Wekelijks gaat Bakker zelf bij ouderen op bezoek. "Ze vereenzamen in een dorp. Een dochter komt een keer in de week langs en daarna komt er niemand. Dan is een week lang hoor. Als ouderen in hun eigen dorp op een gezamenlijke plek oud kunnen worden dan is dat een lot uit de loterij."

Quote "We kunnen naar de maan, maar we kunnen geen fatsoenlijke plek realiseren voor ouderen? WILLEM BAKKER - STICHTING OUDERENNETWERK WEST-FRIESLAND

Met die wens op zak trekt Bakker nu samen op met de gemeenschapsraad in De Wheere. Hier bleek al langere tijd grote vraag te zijn naar een dergelijke woonvorm. Er was eerder al een locatie op het oog en de wethouder van dienst was geïnteresseerd, maar toen de coalitie in Opmeer uit elkaar viel kwam het stil te liggen. Afgelopen donderdag werd de plannen nieuw leven in geblazen. "Ik heb een positief gesprek gehad met wethouder Herman ter Veen en wethouder Rabella Wiersma-de Faria. We hebben twee locaties op het oog en zij gaan onderzoeken of er moeilijkheden zijn voor een woonbestemming." Het gaat om een kleinschalige woonvorm voor tien bewoners, waar ook plek is voor echtparen. Wel moet er nog een investeerder komen voor het project of een vastgoedontwikkelaar, maar Bakker is vastbesloten dat dit er gaat komen. "We kunnen naar de maan, maar we kunnen geen fatsoenlijke plek realiseren voor ouderen? Dan kennen ze Willem Bakker nog niet: Ik ga door."